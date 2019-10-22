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Проект госбюджета Якутии на 2020 год будет внесен на рассмотрение Ил Тумэна
Законопроект о государственном бюджете Якутии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет внесён на рассмотрение Государственного Собрания(Ил Тумэн), документ 21 октября рассмотрен на заседании республиканского кабинета министров.
Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Республики Саха (Якутия), на заседании кабмина представил министр финансов Валерий Жондоров.
Основные параметры госбюджета Якутии составят: по доходам – 179 млрд 333 млн рублей в 2020 году, 187 млрд 242 млн рублей в 2021 году и 175 млрд 872 млн рублей в 2022 году; по расходам – 180 млрд 331 млн рублей, 188 млрд 240 млн рублей и 176 млрд 871 млн рублей соответственно. Дефицит планируется на уровне 998 млн рублей на три года.
Прогнозируемый объём государственного долга республики и объём рыночных заимствований в 2020-2022 годах будет находиться в рамках ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Валерий Жондоров сообщил, что параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) сформированы по 26 государственным программам, направленным на достижение шести стратегических целей и непрограммной части.
«Одной из ключевых задач правительства Якутии на ближайшие годы является эффективная реализация национальных проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Из 78 федеральных проектов Республика Саха (Якутия) реализует 52 региональных проекта», – сказал министр.
При этом он подчеркнул, что темпы реализации национальных проектов сохранятся. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на реализацию национальных (федеральных) проектов в государственном бюджете республики, запланированы в 2020 году в сумме 17 млрд 301 млн рублей, в 2021 году – 18 млрд 861 млн рублей, в 2022 году – 8 млрд 242 млн рублей.
Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Якутии на 2020 год составит 6 млрд 865 млн рублей, на 2021 год – 8 млрд 521 млн рублей, на 2022 год – 8 млрд 572 млн рублей.
Валерий Жондоров обратил внимание на увеличение объёма Инвестиционной программы Якутии. «Объём Инвестиционной программы составит порядка 22 млрд в 2020 году, 24 млрд рублей – в 2021 году», – сообщил министр.
Среди приоритетов он назвал республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», строительство объектов в рамках региональных проектов, направленных на достижение федеральных проектов, реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия), строительство объектов социальной сферы по соглашениям государственно-частного партнёрства и обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Объемы федеральных трансфертов учтены в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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