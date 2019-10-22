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В Якутске обсудили развитие лесопромышленного комплекса
Особенно это касается подготовки кадров – сейчас больше половины специалистов составляют граждане пенсионного возраста или не имеющие профильного образования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
Данную проблему, а также будущее лесной отрасли в Якутии, обсудили на II Лесопромышленном форуме республики «Современные технологии и взгляд в будущее».
«Лес должен работать во благо народа. Сегодня квалифицированных кадров в лесной отрасли немного, а леса и территории в Якутии большие, поэтому есть перспективы развития отрасли. Кадры должны быть местными, так как лесная отрасль – это одна из ключевых структур экономики нашей республики», - отметил ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии, народный депутат республики Иван Слепцов.
Заместитель председателя постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по селу и аграрной политике добавил, что 50% кадров, которые работают в лесной промышленности, не имеют профильного образования или являются гражданами пенсионного возраста. Поэтому перед республикой стоит задача обучить и переквалифицировать как минимум 50% специалистов. Для этих целей в ЯГСХА два года назад был открыт профильный факультет «Лесной комплекс и землеустройство».Примечателен тот факт, что он был создан по просьбам и при поддержке представителей бизнеса, которые хотят развивать лесопромышленный комплекс в Якутии.
«На сегодня мы готовим по две группы по 25 человек, то есть каждый год мы должны выпускать по 50 человек. Плюс мы должны готовить специалистов не только с высшим образованием, но и представителей рабочих профессий, так как современная техника требует квалифицированных кадров», - заключил ректор.
Сейчас ЯГСХА активно развивает направление "Институт дополнительного профессионального образования" для работников отрасли, которых нужно переподготовить для работы на современной технике. Также академия планирует весной провести отраслевые семинары по лесозаготовительному и лесопильному производству и деревянному домостроению.
Как рассказал профессор ЯГСХА, руководитель Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» Александр Тамби, помимо подготовки студентов-бакалавров также открыта и магистратура очного и заочного обучения, где уже проходят обучение представители профильных предприятий. Это доказывает, что работники лесной отрасли нуждаются в новых знаниях. «Кроме этого уже работает аспирантура, и мы планируем на базе факультета не только готовить кадры, но и преподавателей. Мы должны стать не только центром лесных компетенций, но и тиражировать образование по регионам», - рассказал профессор. Также он отметил, что развитие лесной отрасли позволит не только вовлечь новые ресурсы в промышленное производство, но и развивать деревообработку в республике.
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