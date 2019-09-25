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22 Октября 2019, 17:54 | Часовой пояс |

На Дальнем Востоке сменился фаворит

В конце сентября коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" представил пятый рейтинг глав регионов "ГОССОВЕТ 2.0", сформированный по итогам Единого дня голосования

Помимо распределения мест, рейтинг интересен повышенным вниманием экспертов к одной из предвыборных кампаний в ДФО. Тем, кто будет претендовать на губернаторские посты в 2020 году, эксперты рекомендовали присмотреться к кампании Александра ОСИПОВА в Забайкалье.

Напомним, что рейтинг устойчивости губернаторов создается путем сложения оценок, данных главам регионов по девяти критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту. Наибольшее количество «бонусных» баллов (до 10) дается за поддержку со стороны членов «Политбюро 2.0» - ближайшего окружения президента РФ Владимира ПУТИНА. Если в регионе реализуется крупный федеральный проект, губернатор может получить до пяти баллов. Качество управления политическими процессами в регионе (политического менеджмента) теперь также оценивается максимум в пять баллов. Напротив, «штрафные» баллы начисляются при наличии конфликтов губернатора на федеральном и региональном уровне, а также при угрозе уголовного преследования главы региона или членов его команды. Максимальный штраф по каждому из критериев - минус три балла.

По версии «Минченко консалтинг», в июле 2019 года в группу глав регионов ДФО с высокой устойчивостью («зеленую зону» рейтинга) входили Василий ОРЛОВ (Амурская область), Айсен НИКОЛАЕВ (Якутия), Роман КОПИН (Чукотский АО) и Александр Осипов (Забайкальский край). К концу сентября расклад в лидирующей группе изменился: на первое место с 19 баллами поднялся Осипов, разгромивший технических кандидатов на губернаторских выборах 8 сентября. Следом за ним в рейтинге идут Василий Орлов и Айсен Николаев, а Роман Копин перешел в группу глав регионов со средней степенью устойчивости.

Выборам Александра Осипова в Забайкальском крае эксперты «Минченко консалтинг» посвятили отдельный раздел в докладе, назвав ее примером комбинирования элементов кампании, ориентированной на уникальный образ, и кампании перезагрузки местных элит. Как утверждается в докладе, стартовая электоральная ситуация провоцировала высокий риск протестного голосования в регионе, а эксперты прогнозировали тяжелейшую кампанию для Осипова. Изменить ситуацию смогло позиционирование врио губернатора по линии «жесткий к чиновникам, человечный/заботливый к людям», а также выстраивание взаимодействия между региональной властью и органами местного самоуправления. Интереса к выборам и популярности врио губернатора добавило инициированное им голосование «Народная оценка власти», которую жители Забайкалья поставили местным главам 8 сентября.

Отметим, что губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, как и в прошлый раз, не пользуется благосклонностью экспертов. С 12 баллами он оказался в середине рейтинга губернаторов-дальневосточников - наравне с главой Бурятии Алексеем ЦЫДЕНОВЫМ, последнее «достижение» которого - скандальные выборы мэра Улан-Удэ, закончившиеся силовым разгоном несанкционированного митинга. При этом главе Приморья эксперты начислили максимальное из всех глав ДФО количество штрафных баллов - три за федеральный конфликт, и два - за региональный. Распределение бонусных баллов также вызывают вопросы - например, экономическую привлекательность региона, где проходит ВЭФ, эксперты «Минченко консалтинг» оценили всего в один балл из пяти возможных.

Ниже Олега Кожемяко в рейтинге устойчивости расположились избранные всего год назад губернаторы Магаданской области и Хабаровского края - Сергей НОСОВ и Сергей ФУРГАЛ соответственно. Против них работает низкий уровень поддержки среди членов «ближнего круга» президента и отсутствие крупных проектов под патронажем «Политбюро 2.0». При этом Фургала «вытягивает» высокое качество политического менеджмента (4 балла из 5), доказательством чему стали итоги сентябрьских выборов в регионе.

В «красной» зоне сентябрьского рейтинга, означающей высокую вероятность отставки, оказались главы Камчатского края и Еврейской АО, Владимир ИЛЮХИН и Александр ЛЕВИНТАЛЬ, которым начислили 9 и 6 баллов соответственно. Учитывая, что полномочия обоих глав регионов истекают в 2020 году, в докладе Илюхина и Левинталя назвали в числе главных кандидатов на замену в рамках очередной ротации губернаторского корпуса.

Фото Кирилл КУХМАРЬ, фотобанк ТАСС

Андрей СЕРОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: ДФО  Минченко консалтинг  ГОССОВЕТ 2.0 


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