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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Июля, 13:04 |
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Дальневосточный фонд высоких технологий инвестирует 100 млн рублей в развитие сахалинского производителя ПО для промышленной безопасности
Средства пойдут на развитие компании, доработку ее продукта, расширение R&D, маркетинг и открытие представительства на о. Русский.
Visitech основан в Южно-Сахалинске в 2015 году двумя бывшими инженерами «Сахалин Энерджи» Рустамом Милановым и Сергеем Бобылевым, а также бывшим разработчиком ПО в EY и Rover Computers Антоном Кириченко.
Компания является разработчиком и производителем программного обеспечения для промышленной безопасности (Environmental health and safety; EHS). Visitech предлагает промышленным предприятиям полностью оцифровать процессы, связанные с охраной труда и безопасностью на производстве.В Продукт компании – ПО – В обеспечивает автоматизацию выдачи нарядов-допусков (разрешение на проведение потенциально опасных работ), позволяет контролировать непосредственно производственный процесс с точки зрения безопасности, а также помогает в расследовании и предотвращении происшествий на предприятии, осуществляя предиктивную аналитику. В
Среди ее клиентов: Т-Плюс, Газпромнефть, Роснефть, ЧТПЗ, Мессояханефтегаз, Магнитогорский металлургический комбинат и др. Представительства компании открыты в Москве, Калининграде, Нижнем-Новгороде, Алматы. Компания зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Выручка в 2018 году – 123 млн рублей.
Решения Visitech позволяют на 80% сократить время на реагирование на возникающие на производстве происшествия, а также обеспечивают предприятия аналитикой, которая позволяет выявлять и предотвращать системные или разовые причины возникающих неполадок. Предприятия получают значительный экономический эффект, начиная с более грамотного выполнения работ и сокращения простоев и заканчивая снижением рисков происшествий на предприятии в целом.
Решение позволяет предприятиям снизить трудозатраты на 10-25%, снизить частоту и тяжесть несчастных случаев на 20-50% и сократить количество критических нарушений и штрафов на 30-50% в горизонте трех лет, а также сократить операционные расходы, связанные с охраной труда.
Visitech интегрируется в любое установленное на предприятиях ПО.
«Мы верим в продукт и в команду – молодые ребята с Дальнего Востока создали конкурентоспособное решение, востребованное рынком, который уже оценивается в 10 млрд рублей и, по нашим расчетам, должен удвоиться в течение трех лет. Команда активно внедряет решение на крупных предприятиях, и мы считаем, что, доработав продукт на средства фонда, сможет сделать его отраслевым стандартом в сфере ПО для промышленной безопасности», - прокомментировал генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.
По данным РАВИ, с 2017 года в ДФО не было ни одной венчурной сделки. Сделки Дальневосточного фонда высоких технологий – Hotlead и Visitech - В являются первыми венчурными сделками в ДФО с 2017 года. В
Досье "ДК":
Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), «Роснано» и РВК. Под управлением находится 5 млрд рублей. Сейчас фонд завершает due diligence сразу нескольких проектов: ДФВТ интересно инвестировать в робототехнику, биотехнологии, интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и др.
Все проекты фонда планируется развивать на Дальнем Востоке, масштабируя бизнес портфельных компаний через выход в другие регионы России и за границу.
Средний размер инвестиций фонда составляет от 50 млн руб. до 200 млн руб. Фонд создан во исполнение поручения Владимира Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности.
В июне фонд утвердил первую инвестицию – 75 млн рублей в сервис облачной телефонии для бизнеса Hotlead из Хабаровска.
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Журнал "Дальневосточный капитал"
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- Дальневосточный фонд высоких технологий инвестирует 100 млн рублей в развитие сахалинского производителя ПО для промышленной безопасности
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