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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 31 Октября, 18:59 |
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Системная чистка резервуаров на АЗС – гарантия качества топлива
Поводов для беспокойства у автовладельцев нет – АЗС поочередно прекращают работу всего на несколько дней, что позволяет минимизировать неудобства для клиентов сети ННК.
Чистка резервуаров проходит под строгим контролем специальной комиссии, после которой составляется акт зачистки. Весь собранный нефтешлам утилизируется на специально предназначенных для этого полигонах.
Работы по зачистке резервуаров должны проводиться и проводятся на АЗС Группы компаний ННК не реже одного раза в два года. На первом этапе специальная бригада освобождает резервуары, осушает емкости для хранения топлива. Далее осадочный слой нефтепродуктов при помощи специальных вакуумных насосов снимается с внутренних стенок. Удаляются нефтешлам, донный осадок и другие загрязнения, которые могли попасть внутрь во время эксплуатации.
По оценке экспертов Государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, в первую очередь некачественное топливо присутствует на АЗС, где не проводится регулярная зачистка резервуаров. Проведение данных работ является неотъемлемой частью эксплуатации АЗС в руках добросовестного поставщика нефтепродуктов. Именно нефтешлам, донный осадок и прочие возможные загрязнения в разы снижают качество топлива.
Поэтому, во избежание подобных ситуаций и понимая ответственность перед автомобилистами, сеть ННК регулярно проводит мероприятия по зачистке резервуаров на собственных АЗС. Как сообщили в Группе компаний ННК, процедура эта довольно дорогостоящая, но важная и необходимая, поскольку позволяет гарантированно сохранять наивысшее качество топлива. А качественное топливо, безусловно, положительно влияет на долговечность двигателя автомобиля.
Напомним, что одноименная сеть с ярким логотипом-солнцем реализует топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. По пути следования от ХНПЗ до АЗС, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, каждая партия бензина проходит около 80 лабораторных анализов.
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