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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Июля, 23:29 |
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"Хабаровский аэропорт" подвел итоги
В 2018 году международный аэропорт Хабаровск продемонстрировал рост основных производственных показателей. Пассажиропоток достиг 2 млн 142 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль АО «Хабаровский аэропорт» за 2018 год составила 607,9 млн руб. Акционеры, как и годом ранее, приняли решение направить прибыль на реализацию инвестпроекта по строительству нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск.
Совет директоров предприятия переизбран в прежнем составе.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.
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