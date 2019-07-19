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Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе
Официально судам присвоены имена российских городов - «Ржев» и «Удомля», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Торжественное мероприятие состоялось в день празднования заводом 83-летия. В нем приняли участие представители Министерства обороны и ВМФ России, правительства Хабаровского края, Объединенной судостроительной корпорации.
Корабли данной серии относятся к классификации «малые корветы». Официальное их назначение - ведение боевых действий в ближней морской зоне. Вооружение «Каракуртов» включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи.
- Малые ракетные корабли, которые сегодня закладываются на стапелях, - новая для завода продукция. Уверен, она станет серийной, что положительным образом скажется на финансовом положении предприятия и укреплении престижа по многим компетенциям. Общемировая тенденция в кораблестроении к снижению тоннажа позволит амурским корабелам проявить себя в новом виде продукции и сделать еще один шаг к повышению своей конкурентоспособности,- отметил вице-президент по техническому развитию АО «ОСК» Дмитрий КОЛОДЯЖНЫЙ.
До конца года на Амурском судостроительном заводе будут заложены еще два подобных корабля для Тихоокеанского флота. На сегодняшний день завод продолжает строительство третьего и четвертого серийных корветов проекта 20380. На боевое дежурство они встанут после 2020 года.
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