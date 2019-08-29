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Среда| 25 Сентября, 11:56 |
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Аэропорт Хабаровск празднует новоселье
В настоящее время заканчивается отладка оборудования и обучение персонала. Строительство завершено всего за 18 месяцев, строго в обозначенный проектом срок. 30 августа 2019 года новый терминал аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация).
4 сентября в рамках Восточного экономического форума в режиме телемоста с участием президента России Владимира Путина был дан символический старт работе новых воздушных ворот Хабаровска. Аэропорт Хабаровск обслуживает ежегодно более 2 млн пассажиров, вылетающих в центральные регионы России, за рубеж и, конечно, по внутренним региональным авиамаршрутам.
Хабаровчане получили долгожданный современный аэровокзал, о котором мечтали многие годы. Стоит отметить, что с советских времен это второй, после аэропорта Владивосток, возведенного к саммиту АТЭС 2012 года, крупный современный объект терминальной инфраструктуры, построенный на Дальнем Востоке. Реконструкция старого внутреннего терминала аэропорта Хабаровск уже в принципе не могла обеспечить ни современные стандарты обслуживания пассажиров, ни растущий спрос на авиаперелеты. Нужна была не просто модернизация, а полноценное строительство новой терминальной инфраструктуры. В этом были единодушны и собственники аэропорта, и региональные и городские власти. Проект был поддержан на уровне Правительства РФ, Минтранса, институтов развития - ВЭБ.РФ и АО «Фонд развития Дальнего Востока» и реализован в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск».
«Новый терминал внутренних авиалиний площадью более 27 тыс. кв. м готов ежегодно обслуживать по самым современным стандартам до трех миллионов пассажиров. Объем инвестиций составил почти 5 млрд рублей, из которых 3,9 млрд - кредитные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, - доложил президенту председатель Совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК. - Терминал готов удовлетворить растущий спрос дальневосточников на авиаперевозки, обеспечить безопасность и высокое качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний».
Помимо функциональности и оснащенности самым современным оборудованием, терминал получился красивым. Он напоминает накатывающуюся амурскую волну, и его архитектура несет в себе много дальневосточных смыслов. Как рассказывает вице-президент по стратегии ООО «УК КОМАКС» (управляющая компания аэропорта Хабаровск) Татьяна СЕМЕНОВА, главный архитектор проекта Семен МОЛДАВЕР «болел за него душой», и теперь светлый, воздушный аэровокзал с просторным атриумом будет не только радовать глаз, но и обеспечивать максимальный психологический комфорт пребывания в нем.
Территория нового аэровокзала наполнена и новым общественным содержанием. Недавно международный аэропорт Хабаровск получил имя выдающегося исследователя Дальнего Востока, адмирала Геннадия Ивановича НЕВЕЛЬСКОГО.
Большие изменения ждут пассажиров в коммерчес- ких зонах нового терминала. Работа по привлечению арендаторов коммерческих площадей закончена. Рестораны и кафе, фудкорты и магазины, бизнес-залы и места для пассажиров с детьми - здесь будет все на самом высоком уровне. Особый акцент - продукции и услугам, которые позволят познакомить пассажиров и гостей аэропорта со спецификой и колоритом Хабаровского края и Дальнего Востока России.
Долгое время основным ограничением для привлечения авиакомпаний была именно устаревшая инфраструктура аэропорта. Технические характеристики нового пассажирского терминала ВВЛ и частично реконструированный в ходе 1 этапа аэродромный комплекс эти ограничения сняли. Уже в осенне-зимней навигации 2019-2020 г. авиакомпания Nordwind начнет выполнение рейсов по четырем новым маршрутам: в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Иркутск. Подписан меморандум о сотрудничестве с авиакомпанией «Сибирь» по повышению доступности пассажирских авиаперевозок на наиболее популярных маршрутах и расширению направлений полетов. С 1 ноября 2019 года авиакомпания открывает прямые регулярные рейсы из Хабаровска в Бангкок. Кроме того, эти авиакомпании планируют базировать в Хабаровске новые типы региональных воздушных судов Embraer Е-170 и Е-190.
Образцовая стройплощадка
Строительство нового терминала внутренних авиа- линий началось в марте 2018 года. В результате конкурса, в котором приняли участие 14 компаний, подряд на строительство получил турецкий консорциум «ЛимакМаращСтрой». Терминал спроектирован компанией Assmann beraten+planen совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Техническим заказчиком выступила компания DBC Consultants.
«Мы удовлетворены работой нашего генерального подрядчика, - рассказывает Константин Басюк. - В любом проекте по мере строительства возникают вопросы, в нашем случае - они решались в рабочем порядке и быстро. Мы уложились и в сроки, и в бюджет, это, считаю, - результат длительной и тщательной проработки самого проекта».
Проработанность проекта и четкая работа подрядчика, который уже построил в России несколько знаковых объектов, в том числе аэропорты в Ростове-на-Дону и Волгограде, помогли резиденту ТОР АО «Международный аэропорт Хабаровск» (дочернее предприятие АО «Хабаровский аэропорт») приобрести еще один ценный нематериальный актив - отличную репутацию перед институтами развития, которые выступили основными кредиторами. Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай ЦЕХОМСКИЙ считает этот проект знаковым не только для развития региона, но и для практики финансовой поддержки инфраструктурных строек на Дальнем Востоке.
«Это очень знаковый проект, который даст возможность развития внутренним авиалиниям, в частности - по направлению Дальнего Востока, и межрегиональным перевозкам. Планируется строительство международного терминала, мы потенциально готовы рассмотреть возможность его финансирования. ВЭБ.РФ обладает большой компетенцией по вопросу финансирования строительства и реконструкции аэропортов», - отметил Николай Цехомский.
Завтра после праздника
Как рассказывает Константин Басюк, отладка технологий и оборудования в новом терминале завершится в кратчайшие сроки. Безопасность и комфорт пассажиров - безусловный приоритет. Для того чтобы быть уверенными на 100 % в том, что перевод рейсов в новый терминал пройдет успешно, проводится тестовое обслуживание воздушных судов различных классов на прилет и на вылет. Авиакомпании к этому готовы. Активно идет подготовка персонала, который перейдет в новый терминал из старого, получив современные рабочие места и возможность работать на самом передовом оборудовании. Этот факт, кстати, вызывает большое воодушевление у сотрудников аэропорта.
Следующий объект, предусмотренный комплексным планом развития международного аэропорта Хабаровск, который разделен на несколько частей, синхронизированных со строительством объектов аэродромной инфраструктуры, - новый международный пассажирский терминал.
«Проект уже подготовлен, архитектурно он похож на новый внутренний терминал и будет соединен с ним переходом и общей посадочной галереей, создавая единый комплекс - рассказывает Татьяна Семенова. - Сейчас мы ведем работу с авиакомпаниями по открытию новых международных направлений, разработана новая маркетинговая программа привлечения дополнительных перевозчиков. Общаемся с туристическими агентствами, они в этом вопросе - наши заинтересованные партнеры. Планируем вместе создавать новый продукт, способный раскрыть богатейший туристический потенциал Хабаровского края. Надеемся, что в развитии этого направления нам помогут наши японские инвесторы - консорциум компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO, с которыми в конце прошлого года подписано соглашение о приобретении 10-процентной доли в уставный капитал АО «Международный аэропорт Хабаровск».
«Занимаемся инфраструктурой, - рассказывает Татьяна Семенова. - В ближайшее время на территории аэропорта Хабаровск начнется строительство узлового логистического почтового центра «Почты России». Успешная реализация проекта будет способствовать раскрытию транзитного потенциала аэропорта и Хабаровского края. До конца года будет закончена реконструкция малого ангара, который принадлежит аэропорту. Будем думать над тем, что делать со старым терминалом. На сегодняшний день есть несколько предложений по созданию там общественной зоны».
Ну, и последнее - развитие коммерческой зоны АirCity. Речь идет о гостинице и выставочном центре. Как говорят в руководстве Международного аэропорта Хабаровск, проектные работы по всем объектам завершены. Разрешения на строительство получены, дело за инвесторами - их еще предстоит найти. Для международного аэропорта Хабаровск это - не профильный бизнес, нужны партнеры, которые помогут завершить эту часть развития главной воздушной гавани Хабаровского края.
Лариса ЛАРИНА
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