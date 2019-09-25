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22 Октября 2019, 15:00 | Финансы |

GrottBjorn предлагает альтернативу эскроу-счетам

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки к 214-му Федеральному закону

Тому самому, который регулирует порядок участия граждан в долевом строительстве жилья. Основная суть изменений - поэтапный отказ от «долевки» и замена этого механизма проектным финансированием.

То есть, в итоге продавать можно будет только готовую жилплощадь. С одной стороны, такое решение должно защитить граждан от недобросовестных застройщиков и кардинально уменьшить число обманутых дольщиков. Однако, с другой, оно может привести к ощутимому удорожанию жилья. Так, по некоторым оценкам, сегодня разница в стоимости жилплощади на начальной стадии строительства и готовой квартиры может доходить до 40%. В итоге некоторые, в особенности - небольшие региональные компании, могут и вовсе навсегда уйти с рынка.

В новых реалиях поиск финансирования становится главной головной болью застройщика. Не каждая компания готова принять кредитные условия банка, а поиск инвесторов - то еще приключение. Но есть ли достойная альтернатива? Как выясняется, да. Причем это решение считается одним из наиболее выгодных не только для девелоперов, но и едва ли не для всех предпринимательских сфер. Речь идет о выпуске собственных облигаций. Именно такой способ получения оборотных средств мог бы стать тем спасательным кругом, который после отмены пресловутой «долевки» удержал бы на плаву многих участников строительного рынка.

Оказывается, облигации - довольно эффективная возможность привлечь инвестиции. Помимо прочего, в отличие, скажем, от акций, они не требуют перераспределения капитала компании, а значит, и контроль над нею будет сохранен в полной мере. Если процентные ставки по ценным бумагам достаточно высоки, это может заинтересовать тысячи потенциальных инвесторов, а значит, и объем полученных средств возрастет многократно - значительно больше, чем, скажем, может предложить банк.

Естественно, перед выпуском облигаций следует понять, кто их будет покупать, и как привлечь внимание потенциальных инвесторов. Оптимальный вариант для средней компании, желающей стать эмитентом - воспользоваться услугами андеррайтера. Обращение в эту специализированную организацию позволит существенно упростить процедуру размещения облигаций, а также провести эффективную рекламную кампанию новых ценных бумаг.

Всеми возможностями андеррайтера располагает компания GrottBjorn - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий многолетний опыт работы на площадках Московской биржи. Причем - что крайне важно - его деятельность не сводится только к сопровождению сделок по облигациям. Компания готова оказать клиентам максимально широкий спектр услуг - помочь в организации эмиссии облигаций, заняться привлечением потенциальных инвесторов и провести для них полноценную презентацию предстоящего выпуска ценных бумаг.

На фото: Валерия Кнышева, заместитель руководителя Дальневосточного представительства Финансового ателье GrottBjorn.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: grottbjorn  долевое строительство жилья 


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