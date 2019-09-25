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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 01:53 |
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Рубль и юань вытесняют доллар из расчетов
Это почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
Примерно такая же сумма в рублях поступила от китайских контрагентов на счета дальневосточников в качестве экспортной выручки. В юанях сумма переводов по импорту превысила 320 млн, а по экспорту – 245 млн.
Увеличить расчеты в национальных валютах позволило Соглашение между Центральным банком РФ и Народным банком Китая о межбанковских расчетах в торговле в приграничных районах. По словам начальника Дальневосточного ГУ Банка России Сергея БЕЛОВА, в регионе отмечается тенденция к росту операций, связанных с оплатой услуг, а в сфере туризма она особенно заметна. Так, общая сумма платежей резидентов РФ за туристические услуги резидентам КНР с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года увеличилась на 33%, а объем платежей в пользу резидентов РФ за туристические услуги от резидентов КНР вырос почти в три раза.
Набирают популярность кобейджинговые карты российской и китайской платежных систем. «В силу географического положения, на Дальнем Востоке много держателей карт национальной платежной системы «Мир», заинтересованных в кобейджинговом продукте», - отметил Сергей Белов.
Прямые расчеты, помимо сокращения издержек на конвертацию, минимизируют риск отказа в проведении платежей, как это случается при расчетах в долларах США. Дальневосточные банки также предлагают систему скидок по расчетам в валютах России и КНР. Предполагается, что способствовать продвижению прямых расчетов в национальных валютах будут, в том числе, и такие крупные центры трансграничного сотрудничества, как уже действующий в Китае Новый район Харбина и запланированный к строительству международный финансовый центр на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, поясняют в Дальневосточном ГУ ЦБ.
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