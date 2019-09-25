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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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22 Октября 2019, 15:30 | Финансы
Венчурный фонд поддержит высокотехнологичные проекты
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) планирует сформировать венчурный фонд для посевных инвестиций и грантовой поддержки стартапов на Дальнем Востоке к 2020 году, на первом этапе его объем составит 1,5 млрд рублей
Об этом сообщает пресс-служба ФРДВ.
Оператором программы может выступить Управляющая компания «Дальневосточный фонд высоких технологий». Средства Фонда будут направляться на развитие высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке. В перечне поручений президента РФ Владимира ПУТИНА, данных им после Восточного экономического форума, обозначен конкретный срок: предложения о создании и функционировании фонда должны быть представлены к 1 марта 2020 года.
Теги: финансы Венчурный фонд
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