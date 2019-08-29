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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:55 |
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Приоритетному региону - особые условия
Для предприятий ДФО банк предлагает специальные условия кредитования, и дальневосточники активно ими пользуются. Кредитные продукты МСП Банка постоянно адаптируются под потребности субъектов МСП, реализующих проекты в макрорегионе. Об этом в интервью журналу «Дальневосточный капитал» рассказал председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ.
- С начала работы первых отделений МСП Банка на Дальнем Востоке прошло два года. Как Вы оцениваете итоги этого периода?
- Два года назад на Восточном экономическом форуме мы объявили о планах открыть офисы МСП Банка в каждом субъекте Дальнего Востока. Что и было сделано - недавно наши офисы появились в двух новых регионах ДФО, Бурятии и Забайкальском крае. Самое главное, что открытие офисов себя оправдало. Благодаря им мы закрываем достаточно большой объем работы, связанный с кредитованием и предоставлением гарантий малому и среднему бизнесу.
В настоящее время офисы МСП Банка на Дальнем Востоке дают нам 50% всех заявок на кредиты. Нам удалось значительно увеличить объемы кредитно-гарантийной поддержки - за два года он достиг 27 млрд рублей. Половина кредитов - это кредитные продукты, разработанные МСП Банком специально для Дальнего Востока, а вторая половина - наши предложения, которые мы создавали для отдельных ниш.
- Какие продукты МСП Банка наиболее востребованы предпринимателями-дальневосточниками?
- Наибольшей популярностью у предпринимателей ДФО пользуются кредиты на развитие приграничных территорий - как на оборотные, так и на инвестиционные цели; кредитные продукты для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Специализированные кредитные продукты ориентированы именно на те целевые группы, для которых мы предлагаем более низкую процентную ставку и более быстрый анализ документов. Такие кредитные продукты «облегчены» и с точки зрения обеспечения, и с точки зрения регистрации залога.
Понятно, что по специализированным кредитным продуктам банк несет повышенные риски. Но мы готовы их на себя брать, потому что Дальний Восток является для МСП Банка приоритетным регионом. Главное - найти правильный баланс между «аппетитом к риску» и качеством кредитного продукта. Добавлю, что мы стараемся работать во всех программах, которые ориентированы на поддержку субъектов МСП - и по линии Минэкономразвития, и по линии Минсельхоза, и по линии Корпорации МСП. Наш банк способен предложить доступ к этим программам любому предпринимателю в стране. На Дальнем Востоке мы также развиваем и сельскохозяйственную кооперацию, и работу с моногородами, и женское предпринимательство.
- Недавно МСП Банк разработал новый продукт - микрокредитование. На кого он ориентирован?
- На каждом форуме - и ВЭФ не исключение - мы получаем «обратную связь» от предпринимателей, которую учитываем при разработке новых продуктов банка. По итогам прошлых форумов, и по итогам работы наших офисов мы поняли: одна из важных для предпринимателей тем - это микрокредитование. Поэтому МСП Банк разработал специализированный кредитный продукт, который уже предлагается на Дальнем Востоке. Сейчас «обкатываем» его в Еврейской АО, после чего предложим предпринимателям всего макрорегиона.
Суть микрокредитов от МСП Банка - облегченная система анализа клиента с применением различных методик и технологий, большого количества данных в открытом доступе. Нашими микрокредитами смогут воспользоваться не только существующие, но и начинающие предприниматели - для них сумма кредита составит до 500 тысяч рублей. Для кредитов до 5 млн рублей также предусмотрен экспресс-анализ заемщика и достаточно быстрое принятие решения по заявке.
- Каковы процентные ставки, предлагаемые МСП Банком?
- Средняя ставка по кредитным продуктам МСП Банка на сегодня составляет 9,5%. Средний срок кредита превышает 3,5 года. Однако продукты для Дальнего Востока имеют специальную ставку - 8,5% годовых.
- В связи с распространением режима ТОР на моногорода, планируется ли появление новых продуктов для субъектов МСП в таких населенных пунктах?
- У нас уже есть специальный кредитный продукт для моногородов, вне зависимости от наличия там ТОР. Любой предприниматель, зарегистрированный в моногороде, может им воспользоваться. В то же время, МСП Банк вместе с властями регионов активно работает над выстраиванием приоритетов. И в рамках этой работы мы планируем адаптировать наши кредитные продукты с учетом специфики того или иного региона, в том числе - с учетом развития моногородов.
Александр САЛКОВ
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