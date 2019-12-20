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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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У Дальнего Востока нет ни времени, ни денег на реформу
«К концу года в 16-20 субъектах мы увидим тех регоператоров, которым понадобится финансовая поддержка. Субъекты это понимают. Если мощности субъекта не хватит, федеральный центр подключится», - пояснил Кобылкин.
До начала 2020 года ведомство рассчитывает получить единую федеральную схему обращения с отходами. После этого начнется строительство производств по переработке отходов.
Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами началась в России 1 января 2019 года. Ответственность за вывоз мусора досталась крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу.
По данным Российского экологического оператора (РЭО), десять регионов РФ не успевают войти в реформу до конца 2019 года. Это Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Курганская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург. По итогам сентября из перечня исключена Рязанская область. Еще семь субъектов только частично перешли на новую систему: Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области, Краснодарский и Красноярский края и Республика Марий Эл.
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