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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Декабря 2019, 12:25 | Финансы
Вклады дальневосточников с начала года выросли
За девять месяцев текущего года вклады и другие привлеченные средства населения на счетах банков, осуществляющих деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, выросли на 6%.
Средства населения в общем объеме привлеченных средств занимают 68%, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
Общая сумма привлеченных средств на счетах банков, действующих в регионе, также увеличилась более чем на 6% по отношению к началу года и составила 1,8 трлн рублей.
Совокупный кредитный портфель банков ДФО с начала года увеличился на 13%. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам составляет мене 5%. На кредиты физическим лицам приходится 48% совокупного кредитного портфеля работающих в регионе банков.
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