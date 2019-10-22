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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Ноября, 16:14 |
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Из 15 кредитных организаций ДВ 9 работают с прибылью, оставшиеся - с убытками
В эксклюзивном интервью «Дальневосточному капиталу» она рассказала, как сейчас Банк России оценивает ситуацию в банковском секторе Дальнего Востока
«Объем прибыли по банковскому сектору в целом за последние 8 месяцев составил 1,350 трлн руб., кредитные организации ДФО заработали за этот же период 2 млрд руб. Мы связываем это и с качеством активов, и с необходимостью затрат на формирование резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, на результатах деятельности дальневосточных банков отразилось и наличие на территории ДФО кредитной организации, которая сейчас находится на финансовом оздоровлении (АТБ. - Прим. авт.).
В банковском секторе Дальнего Востока из 15 кредитных организаций 9 работают с прибылью, оставшиеся имеют убытки. Но у них есть понимание, как решать проблемы, как выходить из убыточности. Что касается недобросовестных игроков, у нас есть стандартный ответ: у регулятора нет, не было и не будет никаких планов по «зачистке» рынка», - заявила Ольга Полякова.
Кроме того, как сообщила зампред, по состоянию на середину сентября, из 118 млн кв. м строящегося в России жилья перешли на эскроу-счета застройщики, которые строят порядка 18,5 млн кв. м жилья - около 16%. 60% продолжают строить по старой схеме. Остальные, скажем так, - не определившиеся. «Если говорить о Дальнем Востоке, то сейчас в регионе строится 2,5 млн кв. м жилья, 423 тыс. кв. м - это объемы строительства, которые перешли на проектное финансирование, что составляет 17% и вполне соответствует общероссийскому уровню. Еще 55% застройщиков соответствуют критериям, и 28% - не определившиеся, но стоит учесть, что в этой категории могут быть и те, кто строит за собственные средства», - рассказала изданию Ольга Полякова.
Мария КУЗОВЛЕВА
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