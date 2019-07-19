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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 17:39 |
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За наличными в магазин
Это позволяет жителям регионов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов. На территории обслуживания Дальневосточного банка ПАО Сбербанк такая возможность реализована в 43-х отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба банка.
Цель проекта – увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и будут выдавать наличные.
Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а также снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.
Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.
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