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02 Августа 2019, 10:30 | Регион сегодня |

В Приамурье появится единая "горячая линия" по вопросам выплат пострадавшим в результате паводков

В регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка. Всего эвакуировано 2572 человека, из них 902 ребенка

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский, в регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка. Всего эвакуировано 2572 человека, из них 902 ребенка (ПВР – 465 чел., из них 212 детей), за сутки эвакуировано 191 чел., в том числе 78 детей. Из ПВР в с. Новокиевский Увал выбыло 114 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

Сегодня в Норске и Февральске начались работы по откачке воды и просушке жилых домов, уборка придворовых территорий от мусора, работы продолжаются.

Доставлено более 14 тонн грузов для пострадавшего населения (7,1 т бутилированной воды, 3,57 т продуктов питания, 3 т школьных принадлежностей, 0,4 т постельных принадлежностей), нарастающим итогом - порядка 43 тонн.

К проведению мероприятий по ликвидации ЧС привлечено 910 чел., 198 ед. техники, 32 плавсредства, 3 воздушных судна.

На сегодня министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 3,05 млн. руб., из них 2,3 млн. руб. по 10,0 тыс. руб. на человека (230 граждан), 750,0 тыс. руб. по 30,0 тыс. руб. на человека (25 граждан).

«За прошедшие сутки в Михайловском районе в результате выпадения осадков и резкого подъема малых рек Завитая, Дим, произошло подтопление 81 приусадебного участка в 4 населённых пунктах (Михайловка, Дим, Коршуновка, Арсентьевка). В Константиновском районе повреждено 8 участков межпоселенческих дорог, дородная сеть в 3 населенных пунктах. Зарегистрировано подтопление посевов сельскохозяйственных культур на площади 13,4 тыс. га, повреждение посевов сельскохозяйственных культур на площади 3,1 тыс. га», - отметил Алексей Венглинский.

В результате было принято решение о включении Михайловский район в границы зоны чрезвычайной ситуации регионального характера.

«Если первоначально мы говорили лишь о сдерживании паводка, то сейчас пора срочно переходить к следующим этапам работы. Это ремонтно-восстановительные работы и выплаты гражданам», - отметил Василий Орлов.

Все действия по систематизации и осуществлению выплат гражданам будет курировать первый зампред Правительства области Татьяна Половайкина.

Еще одно поручение, которое дал губернатор, - в короткие сроки организовать единую «горячую линию» по вопросам осуществления всех выплат, куда сможет обратиться любой пострадавший гражданин.

«Еще один вопрос касается гуманитарной помощи. У нас много неравнодушных, отзывчивых людей. Уже собрано большое количество вещей. Но минсоцзащиты области необходимо упорядочить требования к этой гуманитарной помощи, чтобы люди четко знали, в чем в первую очередь нуждаются пострадавшие жители области», - подчеркнул губернатор.

Василий Орлов рассказал о поддержке со стороны крупных компаний. Так, РЖД окажет помощь в направлении спецвагона в Февральск, куда необходимо доставить продукты для нужд местных торговых точек. Их смогут приобрести жители отрезанных от автомобильного сообщения территорий. Также РЖД поможет отправить амурских детей в лагерь «Океан» в сентябре 2019 года.

Было отмечено, что Правительство области рассмотрит вопрос предоставления налоговой льготы для предпринимателей, пострадавших во время паводков. Еще одно прозвучавшее предложение, которое будет рассмотрено, касается льгот для подтопленцев на оплату электроэнергии в первые месяцы после ЧС.

«В ряде районов ситуация начала стабилизироваться, но сейчас в зоне риска Благовещенск и Благовещенский район. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы должны быть в постоянной готовности противостоять стихии», - отметил Василий Орлов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: горячая линия  паводки  Приамурье  Василий Орлов 


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