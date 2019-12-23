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13 Февраля 2020, 15:41 | Регион сегодня

В банке "Открытие" стартовала программа "Дальневосточная ипотека" со ставкой 2%

В банке "Открытие" начала работать программа "Дальневосточная ипотека" для молодых семей

В рамках программы с госсубсидированием молодые семьи смогут получить ипотечный кредит по ставке 2% для приобретения жилья на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-служба банка «Открытие».

Максимальный срок кредита составит 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

«Программа получилась комфортной и выгодной для граждан, которые планируют покупку жилья на Дальнем Востоке. Это серьезная помощь для молодых семей. Уверен, что программа будет востребована среди клиентов банка на территории ДФО, и благодаря ей многие семьи смогут обрести своё жилье», - подчеркнул управляющий Приморским отделением банка «Открытие» Кирилл Грибов.  

Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или на приобретение уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья в сельских поселениях ДФО.

В программе смогут принять участие семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.

Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по программе и подать заявки на кредит можно в отделениях банка «Открытие» в Дальневосточном федеральном округе.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

Теги: дальневосточная ипотека  Открытие  ипотека  банк 


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