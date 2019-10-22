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17 Декабря 2019, 12:47 | Регион сегодня |
В Приморье новая территория нацпарка "Земля леопарда" взята под охрану
На территории национального парка по данным исследований зафиксировано более 90 леопардов
Режим особой охраны введен на территории нового кластера национального парка «Земля леопарда» на полуострове Гамова. Государственные инспекторы приступили к патрулированию, а также установили по его периметру десятки специальных аншлагов, обозначающих границы особо охраняемой природной территории.
Согласно постановлению правительства РФ, территория «Земли леопарда» расширилась за счет включения в нацпарк кластера площадью 6928 га на юго-западе Приморского края. Изменения призваны обеспечить сохранение уникальных мест обитания дальневосточного леопарда, ранее пострадавших из-за действий человека, а также создать условия для развития регулируемого экологического туризма, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
Во время патрулирования нового участка инспекторы отдела охраны установили здесь новые аншлаги – знаки, предупреждающие о границе охраняемой территории. На каждый из них нанесен логотип «Земли леопарда» с изображением самой редкой крупной кошки планеты. Аншлаги выполнены в ярких желто-черных тонах, выделяющихся на фоне любого пейзажа, а потому не заметить знак нацпарка будет сложно. Также у границ участка установлены противопожарные информационные стенды и проложено более 15 км минполос.
«Аншлаги информируют об уникальных природных объектах, а также способствуют соблюдению режима особой охраны, – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Нам предстоит защищать эту территорию от нарушителей, в том числе браконьеров, охотящихся на копытных, а также вести борьбу с пожарами. Уверен: выполняя поставленную государством задачу по охране кластера, мы обеспечим его процветание, такое же, как на остальной территории нацпарка».
В прошлые годы на данном участке располагались оленепарки, находившиеся в упадническом состоянии со времен распада СССР. Частная территория официально была закрыта для посещения, ежегодно страдала от пожаров, в которых выгорали краснокнижные густоцветковые сосны, а олени были практически все истреблены. Ситуация начала меняться в 2017 году, когда участок перешел в собственность автономной некоммерческой организации (АНО) «Дальневосточные леопарды», ключевого партнера «Земли леопарда».
При уменьшении антропогенного воздействия этот участок даст возможность для расширения ареала дальневосточного леопарда, который часто фиксировался здесь в начале века. Новый кластер также открывает новые возможности для поддержки регулируемого экологического туризма, что будет способствовать социально-экономическому развитию юго-запада Приморья. В настоящее время, в отличие от прошлых лет, гости имеют возможность посещения территории в составе организованных групп.
Географически участок охватывает лишь часть большого полуострова Гамова без включения населенных пунктов – от поселка Сухановка на севере до села Витязь на юге. У моря территория граничит с такими бухтами, как Нерпичья, Средняя и Горшкова.
Досье "Дальневосточного капитала": Национальный парк «Земля леопарда» создан 5 апреля 2012 году. Вместе с новым участком его площадь составляет 268 928 га. За 7 лет существования «Земля леопарда» добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. В нацпарке, в том числе при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды», успешно пресекаются попытки браконьерства, развернута зимняя подкормка копытных, приводятся экологические исследования и мониторинг, развивается экотуризм, ведется экологическое просвещение населения. В настоящее время численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. На территории Земли леопарда по данным исследований зафиксировано более 90 леопардов.
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