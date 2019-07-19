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28 Августа 2019, 12:45 | Регион сегодня |

Приморская инвествитрина

Главной темой пятого, юбилейного, Восточного экономического форума станет подведение итогов работы регионов и федеральных ведомств по развитию экономик и повышению качества жизни в дальневосточных регионах

Свои результаты и планы на будущее Приморский край продемонстрирует в павильоне, который будет открыт для гостей и участников форума на территории ДВФУ. Об инвестиционных и инфраструктурных проектах, которые будут презентованы на сентябрьском ВЭФ, журналу «Дальневосточный капитал» рассказал врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.

О проектах, которые будут презентованы на ВЭФ, рассказал Константин БОГДАНЕНКО, врио вице-губернатора Приморского края, курирующий развитие экономики, предпринимательства и туризма.

Инвестиции в новую жизнь

Каждый год регионы Дальнего Востока соревнуются, чтобы показать себя в выгодном свете перед крупнейшими инвесторами мира. К примеру, в прошлом ВЭФ приняли участие более 6000 человек, из них главы более 340 иностранных и 380 российских компаний. Привлечь их внимание, заинтересовать – значит привлечь инвестиции. Однако, Приморье в этом году смещает акценты и ставит на первое место не количество заключенных соглашений, а пользу, которую они могут принести жителям региона.

«Инвестиции – это всего лишь инструмент, который позволяет сформировать новое качество жизни в нашем крае. Каждый проект должен быть понятным для жителей и нести определенную ценность – создавать рабочие места с достойной зарплатой, приносить налоги в бюджет. Мы ждем от бизнеса запуска новых высокотехнологичных производств, строительства доступного жилья, качественных услуг, полезной и вкусной сельскохозяйственной продукции. Если у нас будут такие инвестиционные проекты, то и жизнь в Приморье будет меняться в лучшую сторону», – рассказал Константин Богданенко.

Этот подход стал основополагающим при разработке концепции павильона, который будет работать в дни V ВЭФ на «Улице Дальнего Востока» на набережной ДВФУ, его тема – «Приморье – центр притяжения». Одним из главных экспонатов экспозиции станет интерактивная инвестиционная карта. На ней как раз и будут отмечены значимые запущенные производства и новые инвестиционные проекты. Выбрав любое из этих предприятий на тач-панели, гости смогут познакомиться с ним подробнее, а также узнают о количестве создаваемых рабочих мест и открытых вакансиях.

Коротко о главном

На инвестиционной карте в числе успешных примеров того, как запуск проектов дает новый стимул развитию территорий, – судостроительный комплекс «Звезда». Там уже сейчас работу получили больше 2,5 тысяч человек, для сотрудников строится доступное жилье. Перемены начались для всех жителей Большого Камня: в планах – модернизация жилищно-коммунального хозяйства города, началось строительство гостиниц, новых мест отдыха. За большим производством потянулся и малый бизнес. В перспективе краевые власти планируют построить рядом с верфью большой промышленный парк – там смогут разместиться малые и средние компании, не вкладывая деньги в строительство собственных производственных мощностей.

Другой пример – завод по производству двигателей SkyActiv-G российско-японского предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», сотрудники которого участвуют в международном производственном процессе, ведь собранные во Владивостоке двигатели экспортируются в Японию.

Еще в павильоне Приморского края будут представлены Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), Домостроительный комбинат «Приморье», крупнейший на Дальнем Востоке частный промышленный парк «Авиаполис Янковский» и другие предприятия. Есть и небольшие, но при этом уникальные компании. К примеру, предприятие «Эко-Тойз» из Чугуевки, которое производит детские игрушки из натуральной древесины. Их продукция пользуется спросом на только в Приморье, но во всей России, успешно продается в Канаде, США, странах АТР, Европейского союза.

«Мы понимаем, что создать условия для комфортной и интересной жизни в Приморье невозможно без крупных инфраструктурных проектов – комплексного жилищного строительства, развития туристических кластеров, открытия спортивных и культурных комплексов. В такие проекты мы приглашаем инвесторов и готовы оказать им поддержку на самом высоком уровне», – подчеркнул Константин Богданенко.

Один из таких – проект комплексного развития микрорайона «Радужный» в Уссурийске. Там уже введены в эксплуатацию дома, где проживает около двух с половиной тысяч человек, работает база отдыха, развивается бизнес-зона.

Отдельно будет представлен проект интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Там работает казино Tigre de Cristal, строятся гостинично-развлекательные комплексы «Шамбала» и Naga, которые планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. В целом, проект ИРК «Приморье» предусматривает строительство шестнадцати гостиниц с казино различного класса, яхт-клуба, горнолыжной трассы, гостевых вилл, благоустроенных территорий и пляжей – к этим проектам и могут подключиться крупные игроки – участники ВЭФ.

Логика поддержки инвесторов

Тех инвесторов, которые примут решение войти в крупные проекты или реализовать свои собственные, в Приморье готовы поддержать. Для этого работает команда Инвестиционного Агентства Приморского края. Это «одно окно», где предпринимателям – российским и иностранным – помогают разобраться в инвестиционном законодательстве и преференциальных режимах, подобрать земельный участок, оперативно пройти сложные административные процедуры, решить вопросы, которые требуют взаимодействия с органами власти. Каждый проект получает индивидуальное сопровождение.

Компаниям, которые хотят получить статус резидентов территорий опережающего развития или Свободного порта Владивосток, и пользоваться набором налоговых льгот и административных преференций, помогают в Корпорации развития Дальнего Востока. Кстати, порядка 70% предприятий, которые получили статус резидентов, – а их уже больше 1,6 тысяч – из всех дальневосточных регионов выбрали местом реализации своих инвестиционных проектов именно Приморский край.

Особая поддержка – малому бизнесу. Ведь этот сегмент обеспечивает 40% ВРП региона и дает работу 270 тысячам жителей края. И если предприниматель вкладывает средства в создание небольшого предприятия – это тоже инвестиции.

«Нам хотелось бы, чтобы гости нашего павильона после посещения выставки были уверены – если начинать свое дело, то только в Приморье. И не важно, будет это небольшое кафе, швейный цех или завод по производству стройматериалов», – рассказал Константин Богданенко, подчеркнув, что в крае всегда есть те, кто поможет и поддержит – и, в первую очередь, делом. Поэтому сделаем специальную точку «Открой бизнес», чтобы посетители сами смогли это оценить», – подчеркнул Константин Богданенко.

Власти региона в этом году сосредоточились на том, чтобы создать инфраструктуру поддержки малого бизнеса: вся помощь доступна предпринимателям в режиме «одного окна» на безе центров «Мой бизнес». Представительства центров уже работают во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, Находке. До конца года открытие запланировано в Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем.

«Одновременно с этим мы разрабатываем коробочные решения поддержки малых и средних предприятий, работающих в приоритетных направлениях экономики: сельском хозяйстве, туризме, IT, социальной сфере, начинающих предпринимателей», – добавил Богданенко.

Воздушный шар, эко-бар и кино под открытым небом

Выставку «Улица Дальнего Востока» смогут увидеть не только участники V ВЭФ: 7 сентября набережную Дальневосточного федерального университета посетят организованные группы, а с 8 сентября – все желающие. В павильоне Приморского края будет на что посмотреть помимо инвестиционных проектов.

«Вряд ли многие могут похвастаться, что путешествовали по Приморью на воздушном шаре. В нашем павильоне такая возможность будет у каждого. Конечно же, идея реализована с помощью VR-технологий. От видов бухты Лазурная, мыса Тобизина, Пидана, национального парка «Земля леопарда» и других достопримечательностей просто захватывает дух», – рассказал Константин Богданенко.

Гости павильона смогут сразу же спланировать поездки в понравившиеся места, в этом им помогут сотрудники Туристско-информационного центра Приморья. А любителей самостоятельных путешествий познакомят с мобильным приложением, которое поможет превратить обычную прогулку по Владивостоку в увлекательную экскурсию.

Как и в прошлом году, рядом с павильоном откроется эко-бар, где можно будет попробовать напитки на основе таежных дикоросов. По вечерам, в рамках культурной программы, для посетителей будет работать кинотеатр под открытым небом. Гостей павильона ждут короткометражные фильмы из программы «Сделано во Владивостоке», снятые приморскими режиссерами и представленные на международном кинофестивале «Pacific Meridian» разных лет. А в дневное время планируется выступление солистов Приморской сцены Мариинского театра и других творческих коллективов.

Фото - Юрий Рогов.

Анна МАЦОВСКАЯ

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: Восточный экономический форум  Приморье 


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