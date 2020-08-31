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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 22 Сентября, 14:24 |
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Подстанция, питающая инфраструктуру Транссиба и трубопровода ВСТО, прошла модернизацию
На энергообъекте установлено новое коммутационное оборудование 220 кВ, усилена противоаварийная защита. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей севера Еврейской автономной области, в том числе тяговых подстанций Транссибирской железнодорожной магистрали и объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
В рамках проекта 10 масляных выключателей 220 кВ были заменены на современные элегазовые аналоги. В новых аппаратах в качестве технологического наполнителя применен элегаз, который не горюч и не токсичен. Это позволяет улучшить пожаробезопасность энергообъекта. Кроме того, по сравнению с маслонаполненным оборудованием новые выключатели более компакты и надежны. Они имеют длительный межремонтный период, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет.
Одновременно на подстанции смонтировано оборудование системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Микропроцессорные панели российского производства компактнее электромеханических аналогов и имеют функцию самодиагностики. Это позволяет проводить дистанционный контроль состояния оборудования и мгновенно реагировать на любые отклонения, предотвращая развитие аварийных ситуаций.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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