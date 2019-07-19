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Четверг| 01 Августа, 10:53 |
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Более 268 тысяч тонн лосося добыли рыбопромышленники Камчатки с начала путины
Дополнительный объем добычи для Карагинской подзоны был установлен на заседании комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«На заседании комиссии было принято решение выделить для Карагинской подзоны дополнительные квоты на добычу 3300 тонн горбуши. Кроме того, изменен режим проходных дней на реках Оссора, Карага, Тымлат, Кичига, Белая, Анапка, Хай-Анапка, Ука, Хайлюля, Русакова, Дранка – пропускать рыбу на нерест там будут еженедельно по понедельникам и вторникам, а на реке Авача с 1 августа запрет на добычу лосося будет действовать с понедельника по четверг. На речных участках традиционного рыболовства в Усть-Камчатском районе решением комиссии будет возобновлен промысел с 8 августа с сохранением режима проходных дней. В целом предприятия края добыли уже более 80 процентов от прогнозируемого наукой объема – 320 тысяч тонн. Большая его часть традиционно в нечетный год добыта на востоке полуострова. В Карагинской подзоне добыто более 196 тысяч тонн горбуши, почти 8 тысяч тонн кеты и 3 тысячи тонн нерки», – сказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.
Он добавил, что полным ходом сейчас идет промысел и на западе полуострова. Меньше, чем за неделю, там добыли порядка 27 тысяч тонн горбуши. Напомним, по прогнозу научного сообщества в 2019 году улов предприятий в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах составит более 50 тысяч тонн лосося.
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