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01 Августа 2019, 09:30 | Регион сегодня |

Мобильный технопарк "Кванториум" появится на Камчатке

Край прошел отбор среди субъектов РФ на создание мобильного технопарка "Кванториум" за счет средств из федерального бюджета

В период с 2020 до 2022 года Камчатка получит субсидии в рамках национального проекта «Образование» по 7 конкурсным заявкам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

На базе мобильного технопарка «Кванториум» основная образовательная деятельность будет осуществляться по направлениям: Робоквантум, Промышленный дизайн, Аэроквантум, ITквантум, Геоквантум, VRквантум. Лаборатория, которая будет ездить по сельским школам и взаимодействовать с образовательными учреждениями в отдаленных населенных пунктах края через интернет, также оборудована многофункциональным комплексом «хайтек», что позволит преподавать направление «Технология».

«Дети получат возможность заниматься по различным образовательным траекториям с использованием оборудования технопарка. Лаборатории позволят выявить самых одаренных школьников Камчатского края.  Для них в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены в каникулярное время», - отметила министр образования и молодежной политики Камчатского края Александра Короткова.
Мобильный технопарк «Кванториум» действует на базе перевозной автомобильной станции и представляет собой настоящую технологическую лабораторию и опорный центр подготовки. Базовым форматом образовательного процесса будет являться проектная деятельность.

На Камчатке мобильный технопарк «Кванториум» ежегодно в период с сентября по май будет работать на базе муниципальных районов. В период с июня по август его планируется использовать для реализации инженерных и профильных смен.

Напомним, мобильный детский технопарк «Кванториум» в Камчатском крае появится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Камчатка  кванториум 


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