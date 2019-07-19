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Пятница| 02 Августа, 00:24 |
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Мобильный технопарк "Кванториум" появится на Камчатке
В период с 2020 до 2022 года Камчатка получит субсидии в рамках национального проекта «Образование» по 7 конкурсным заявкам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
На базе мобильного технопарка «Кванториум» основная образовательная деятельность будет осуществляться по направлениям: Робоквантум, Промышленный дизайн, Аэроквантум, ITквантум, Геоквантум, VRквантум. Лаборатория, которая будет ездить по сельским школам и взаимодействовать с образовательными учреждениями в отдаленных населенных пунктах края через интернет, также оборудована многофункциональным комплексом «хайтек», что позволит преподавать направление «Технология».
«Дети получат возможность заниматься по различным образовательным траекториям с использованием оборудования технопарка. Лаборатории позволят выявить самых одаренных школьников Камчатского края. Для них в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены в каникулярное время», - отметила министр образования и молодежной политики Камчатского края Александра Короткова.
Мобильный технопарк «Кванториум» действует на базе перевозной автомобильной станции и представляет собой настоящую технологическую лабораторию и опорный центр подготовки. Базовым форматом образовательного процесса будет являться проектная деятельность.
На Камчатке мобильный технопарк «Кванториум» ежегодно в период с сентября по май будет работать на базе муниципальных районов. В период с июня по август его планируется использовать для реализации инженерных и профильных смен.
Напомним, мобильный детский технопарк «Кванториум» в Камчатском крае появится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
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