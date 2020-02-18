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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Марта, 18:30 |
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Жителям Камчатки помогут узнать о судьбах родных, погибших или пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны
С 10 марта по 29 мая 2020 года на базе Камчатской краевой научной библиотеки имени С. П. Крашенинникова начнет работу общественная приемная всероссийского проекта «Судьба солдата».
Работу по проекту совместно с краевой библиотекой организуют региональное отделение общероссийского патриотического движения «Бессмертный полк России» и региональное отделение общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». Консультационную и информационную поддержку предоставляет Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
«Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и, к сожалению, многие наши соотечественники до сих пор не знают о судьбах своих родных, ушедших на фронт и не вернувшихся с полей сражений. «Поисковое движение России» при поддержке Министерства обороны РФ запустило проект «Судьба солдата» в 2017 году. Он посвящен помощи гражданам в установлении судеб фронтовиков, независимо от того, погибли они, пропали без вести или вернулись домой, но родственникам хочется что-то уточнить об их боевом пути», – рассказали организаторы.
Волонтёры приемной помогут всем желающим найти адреса интернет-сайтов, архивов для облегчения самостоятельного поиска сведений о погибших, репрессированных, пленных, наградах, подвиге участника ВОВ, а также дадут рекомендации по регистрации ветерана на сайте «Бессмертный полк».
Чтобы поиск был максимально точным пользователям желательно знать следующие данные: имя, фамилию, отчество, дату и место рождения, род войск, звание, награды и иные сведения.
Прием граждан будет производиться по предварительной записи по телефону 8(4152) 25-25-63.
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