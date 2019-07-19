|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Августа, 19:53 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Разрешение на посещения природного парка "Вулканы Камчатки" теперь можно получить за 10 минут
Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи Камчатского края.
В случае если не требуется оплата рекреационного сбора за посещение особо охраняемой территории, разрешение будет сформировано автоматически. В течение 10 минут его можно будет скачать в личном кабинете пользователя на портале. По платным маршрутам разрешение оформляется в течении рабочего дня, рекреационный сбор можно оплатить банковской картой на портале, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Электронный сервис был запущен в мае 2018 года. То, что он востребован жителями и гостями полуострова, говорит уже тот факт, что им воспользовались более 800 раз. С 1 августа время предоставления этой услуги существеннно сокращено. К числу бесплатных маршрутов относится, в том числе, «Путешествие по Авачинскому вулкану» в природном парке «Налычево». В преддверии краевого праздника «День вулкана» 16-18 августа предлагаем гостям воспользоваться данным сервисом на портале госуслуг Камчатского края», – сказала руководитель агентства по информатизации и связи Инга Леонтьева.
Воспользоваться услугой можно здесь. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись в МФЦ. После регистрации пользователям будет доступна не только возможность получения разрешения на посещение особо охраняемых территорий, но и множество других государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Разрешение на посещения природного парка "Вулканы Камчатки" теперь можно получить за 10 минут
- Мобильный технопарк "Кванториум" появится на Камчатке
- Более 268 тысяч тонн лосося добыли рыбопромышленники Камчатки с начала путины
- Камчатских производителей приглашают принять участие во всероссийской премии "Экспортер года"
- В Камчатском крае запущен авиарейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Манилы
- Судно на воздушной подушке совершит первый регулярный рейс на Камчатке
- Для жителей и гостей Камчатки запущен новый туристический вертолетный маршрут
- Завершать работы по реконструкции аэропорта Оссоры будет новый подрядчик
- Киль в основание автопассажирского парома для Камчатки заложили в Приморье
- Лососевая путина в Усть-Большерецком районе Камчатки стартует 11 июля
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.