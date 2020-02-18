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Камчатка приняла Эстафету Победы
У монумента Славы пограничникам в столице Камчатского края состоялся торжественный митинг, посвященный прибытию на полуостров символа Эстафеты Победы – кубка с символикой, посвященной 75-летнему юбилею Великой Победы. В торжественном мероприятии принял участие Губернатор Владимир Илюхин.
«Это знаковое мероприятие для нашего полуострова, который по праву именуется восточным форпостом России. Наша пограничная служба всегда была и остается образцом бескомпромиссного служения интересам нашей страны. Десятки тысяч километров, которые пройдет Эстафета Победы, – очередное подтверждение ни с чем несравнимого единения в борьбе за свободу родной земли. Единения стран и людей – сотен тысяч людей, которые помнят, ценят и гордятся великим подвигом Победителей. Как бы сегодня не старались переписать историю тех дней, я уверен, что историческая правда – настоящая правда о событиях тех дней будет сохранена. Потому что истинная история великого подвига наших дедов и прадедов хранится в каждом из нас. Нет такой семьи, которую бы ни коснулись события Великой Отечественной войны. И, отдавая дань уважения сражавшимся и погибшим в боях за Родину, мы обязаны помнить и быть достойными этого бессмертного подвига. Я признателен камчатцам за ту активную позицию, которую они проявляют в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы. Мы помним о великом подвиге. Мы гордимся великими победителями. Так было и так будет всегда», – отметил Владимир Илюхин.
Эстафета стартовала 5 февраля одновременно из Мурманской области и белорусского Бреста. Её символ уже побывал в Заполярье, Архангельской области и на Чукотке. После Камчатки кубок отправится в Магаданскую область.
Пограничникам предстоит преодолеть свыше 60 тысяч километров вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Завершится торжественное шествие 28 мая в Александровском саду в Москве у могилы Неизвестного Солдата в День пограничника.
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