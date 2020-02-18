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03 Апреля 2020, 15:11 | Регион сегодня
Губернатор Камчатки подал заявление об отставке по собственному желанию
3 апреля губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке на имя Президента РФ Владимира Путина
Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новую должность
«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента», - сказал Владимир Илюхин.
Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту Губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Фото ТАСС
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