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04 Июля 2019, 10:30 | Регион сегодня |

Рабочая группа по решению вопросов по утилизации рыбных отходов создана на Камчатке

Первое заседание рабочей группы прошло накануне в Правительстве Камчатского края

На совещании обсудили готовность предприятий к переработке рыбных отходов, образующихся в ходе путины, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Возглавил рабочую группу министр рыбного хозяйства субъекта Андрей Здетоветский. В ее состав также вошли руководитель агентства по ветеринарии Камчатского края Марина Ништа, представители правоохранительных и контролирующих ведомств, общественных организаций.

Основную часть рыбных отходов крупные предприятия планируют перерабатывать на специализированных рыбомучных установках, остальную часть – утилизировать в соответствии с правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Напомним, в соответствии с требованиями, измельченные отходы переработки уловов водных биоресурсов могут сбрасываться за пределами трех морских миль от ближайшего берега.

В ходе заседания было отмечено, что, утилизация рыбных отходов, прежде всего, отсутствует на небольших предприятиях, осуществляющих переработку давальческого сырья. Проблемными остаются Олюторский и Карагинский районы. Кроме того, возникают проблемы с переработкой отходов в пиковые периоды подхода лососей в Усть-Большерецком и Соболевском районах, а также Петропавловске-Камчатском.

Тем не менее, за последние годы на Камчатке ситуация по утилизации рыбных отходов значительно улучшилась. Так, часть предприятий, занимающихся в основном переработкой тихоокеанских лососей, модернизировали имеющиеся мощности или установили новое оборудование, позволяющее перерабатывать такие отходы в рыбный жир и муку.


«В Соболевском районе еще в 2013 году не было ни одной установки, а на сегодняшний день их пять. По имеющимся у меня данным в настоящее время на 27 предприятиях края возможна переработка около 2 000 тонн отходов в сутки. При этом, в период до 2020 года, запланировано строительство дополнительных мощностей по переработке рыбных отходов, общей суточной мощностью до 350 тонн на 12 рыбоперерабатывающих предприятиях края. Также все вновь строящиеся рыбоперерабатывающие предприятия Камчатки должны в обязательном порядке оснащаться установками по переработке рыбных отходов», – сказал Андрей Здетоветский.
Андрей Здетоветский отметил, что особое внимание контролирующих органов необходимо направить на проверку предприятий, не имеющих собственных квот и рыбопромысловых участков.

«Предприятия, не имеющие собственных квот и рыбопромысловых участков, к сожалению, не желают нести затраты на замораживание, хранение, транспортировку рыбных отходов к месту переработки и, как показывает практика, являются основными организаторами незаконных свалок отходов рыбопереработки в период лососевых путин», – подчеркнул Андрей Здетоветский.

По итогам прошедшей встречи было принято решение о межведомственном взаимодействии между правоохранительными и контролирующими органами во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению несанкционированных сбросов рыбных отходов. Кроме того, Управлению Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, а также краевому агентству по ветеринарии было рекомендовано использовать автоматизированную систему «Меркурий» для выявления признаков правонарушений при транспортировке рыбных отходов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: отходы  Камчатка 


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