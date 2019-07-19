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Понедельник| 05 Августа, 14:26 |
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Экспозиция Камчатки займет центральное место на фестивале "Улица Дальнего Востока"
Структурно экспозиция будет состоять из четырех павильонов, находящихся внутри «краба». В «клешнях» гости фестиваля познакомятся с туризмом и культурой, оттуда по интерактивным коридорам, оборудованным проекционными экранами и элементами дополненной реальности люди попадут в основную часть экспозиции – «панцирь», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«В этом году было принято решение продемонстрировать на Восточном экономическом форуме главные достижения Камчатского края за последние пять лет: запущенные производства, построенные социальные объекты, дороги и мосты, обновленный временный терминал в аэропорту, успехи рыбохозяйственных предприятий полуострова», – рассказал Вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.
Он добавил, что на пятом Восточном экономическом форуме экспозиция субъекта будет максимально технологичной: в главном павильоне расположится сферический экран, перед ним – 3д модель полуострова, анимированная видеопроекцией.
Гости павильона смогут примерить на себя и роль туристов. В профильном павильоне будут установлены два вертолетных кресла с вмонтированными в стену иллюминаторами-экранами. «Пассажиры» воздушного судна, надев наушники, смогут прослушать аудиоэкскурсию на разных языках.
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