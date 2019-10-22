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Четверг| 05 Декабря, 14:45 |
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На Камчатке наградили лучших представителей рыбной отрасли
«Комиссия рассмотрела заявки 42 участников конкурса, который в этом году проводился на Камчатке в десятый раз. Для отрасли очень важно и значимо, чтобы интерес к ней не угасал, специалисты продолжали развитие своих компетенций. Мы видим, как сильно вы стараетесь, насколько вы неравнодушны к своему делу, каких успехов достигаете, спасибо каждому из вас за вклад в развитие рыбной промышленности Камчатского края», – сказал Андрей Здетоветский.
Министр рыбного хозяйства субъекта вручил победителям каждой из десяти номинаций грамоты о присвоении звания. Кроме того, лучшие в своих направлениях получили денежное вознаграждение, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Так, лучшим судоводителем был признан капитан-наставник СБМ и ЭФ Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Юрий Босенко. Его стаж в отрасли составляет более 32 лет. Почти четыре десятилетия трудится лучший мастер добычи рыбной отрасли – ведущий инженер лаборатории «КамчатНИРО» Сергей Субботин.
Лучшим технологом края признана заведующая производствомВ рыбоперерабатывающей фабрики ООО «Рыбхолкам» Наталья Орел. Титул лучшего судомеханика присвоен групповому механику ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Василию Осипову, звание лучшего рефмеханика – групповому механику рефрижераторных установок ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Алексею Смирнову.
Лучшим электромехаником отрасли стал инженер-электромеханик ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Роман Верин, лучшим механиком технологического оборудования – начальник технической службы по эксплуатации технического оборудования РКЗ ООО «Максимовский» Эдуард Степанюк, лучшим радиоэлектроником – помощник капитана по радиоэлектронике ПАО «Океанрыбфлот» Семен Кузьмин.
Звание лучшего ихтиолога присвоено начальнику отдела по рыболовству и сохранению ВБР Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Екатерине Нагорновой, а лучшим обработчиком рыбной отрасли признан матрос обработки ПАО «Океанрыбфлот» Александр Зарецкий.
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