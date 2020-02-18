|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Марта, 13:57 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбербанк презентовал продукты экосистемы для клиентов
В экосистему Сбербанка входит порядка 40 компаний по таким направлениям как облачные технологии, телекоммуникации, кибербезопасность, консалтинговые услуги, маркетинг, онлайн кинотеатр, сервисы доставки продуктов и готовой еды и др.
В Петропавловске-Камчатском Сбербанк провёл круглый стол для клиентов крупного, среднего и малого бизнеса региона. Представителям бизнес-сообщества региона презентовали сервисы и продукты экосистемы банка.
Особенно бизнесменов заинтересовали коробочные продукты, направленные на оптимизацию бизнес-процессов. Так, услуги компании «Сбер решения» позволяют перевести ключевые бизнес-процессы на аутсорсинг, компании «КОРУС Консалтинг СНГ» - пользоваться услугами электронного документооборота и проводить проверки контрагентов на благонадежность, а консалтинговая компания «Strategy Partners Group» специализируется на услугах по разработке бизнес-стратегий и внедрении операционных улучшений, проектов в области цифровой трансформации компаний, городов, регионов.
В список услуг, предоставляемых сервисом DocDoc, входят телемедицина, второе мнение, чекапы, лечение за рубежом, продажа лекарств и многое другое. Благодаря «цифровому доктору» сотрудникам не нужно тратить время на очередь к врачу, повышается производительность, а компании не нужно содержать медкабинет.
Сергей Латышев, управляющий Камчатским отделением ПАО Сбербанк:
«Цифровизация бизнеса, государственного сектора и повседневной жизни – это реальность нашего времени. Сбербанк создает цифровую экосистему финансовых и нефинансовых сервисов, чтобы оказывать самые востребованные услуги как физическим, так и юридическим лицам в различных областях. Мы предлагаем комплексные решения, разработанные компаниями экосистемы банка, которые позволяют бизнесу решать свои задачи, сокращая расходы и расширяя направления деятельности. Приятно отметить, что обсуждение презентации продуктов экосистемы вызвало живой интерес у бизнес-сообщества Камчатки. Круглый стол прошел в активном обсуждении продуктов».
Сбербанк продолжит серию семинаров и круглых столов для предпринимателей Камчатского края.
- Сбербанк презентовал продукты экосистемы для клиентов
- Камчатка приняла Эстафету Победы
- Жителям Камчатки помогут узнать о судьбах родных, погибших или пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны
- Камчатский форум предпринимателей "Бизнес. Новый уровень" пройдет в краевой столице
- "Золото Камчатки" получило лицензии еще на две золоторудные площади
- В Петропавловске-Камчатском появится рыбный рынок
- Триумфатора Сурдлимпийских игр в Италии Елену Яковишину наградили в Правительстве Камчатского края
- Три камчатских мероприятия вошли в "Топ-200 лучших событий года России"
- Камчатские рыбаки выловили около 40 тысяч тонн минтая с начала 2020 года
- Первые заявки на участие в "Берингии – 2020" поступили в оргкомитет гонки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.