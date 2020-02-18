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Врио губернатора Камчатского края представили в онлайн-формате
7 апреля в формате видеоконференцсвязи Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил аппарату губернатора и правительству Камчатского края нового главу региона - временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Представление главы региона проходит в формате видеоконференцсвязи. Сегодня весь мир и наша страна борются с распространением коронавирусной инфекции. Владимир Викторович, вы начинаете работу в непростой и для страны, и для региона момент. Надо приложить все усилия, чтобы сдержать распространение болезни, чтобы своевременно оказывать помощь нуждающимся», - подчеркнул Юрий Трутнев.
Вице-премьер напомнил, что в Правительстве РФ и в аппарате полпредства ДФО созданы специальные оперативные штабы для реализации мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. «Каждый день анализируются поступающие из регионов сведения. Мы стараемся помочь по всем необходимым вопросам», - отметил он.
Юрий Трутнев обратил внимание врио губернатора на личную ответственность глав регионов по разработке и внедрении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
«Разберитесь, что нужно Камчатке, чтобы не было рисков для жизни и здоровья людей, чтобы сдержать распространение заболеваний. Определите, какие есть проблемы, связанные с обеспечением средствами защиты врачей и населения. Все меры, которые возможно принять на уровне края, должны быть приняты. Помогайте людям. На Камчатке должен работать единый центр обращений. Должны быть готовы больницы. Должны проводиться тестирования в необходимых случаях. Сегодня Президентом РФ даны губернаторам широкие полномочия по управлению ситуацией в регионах, включая при необходимости остановку предприятий. Такими полномочиями нужно пользоваться очень продуманно. Там, где нужна помощь, своевременно нас информируйте, мы постоянно на связи. Мы в этом направлении работы, как и в всех остальных, будем рядом. Регион замечательный, очень красивый. Надо сделать так, чтобы людям здесь было хорошо. Давайте вместе думать, как быстрее развивать Камчатку, реализовывать новые проекты», - заметил вице-премьер.
«Позвольте выразить благодарность Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие. Я приложу все силы, чтобы его оправдать, заслужить одобрение и поддержку жителей Камчатского края. Камчатка – благодатная земля с уникальными природными ресурсами, величественной и несравнимой ни с чем красотой, регион со стратегически важным положением. Но главное богатство – люди, которые здесь живут, обладают особой энергией, любят свой край. Я буду исходить из приоритета, связанного с повышением благополучия жителей Камчатского края и решением тех задач, которые больше всего их волнуют. Вызовов перед Камчатским краем сегодня действительно много. А главный сейчас – недопущение распространения коронавирусной инфекции. Эта задача требует концентрации всех сил. Ситуация является не только серьезным испытанием для системы здравоохранения края, не только для управленческой системы, но и всего нашего общества. Уверен, что мы покажем консолидацию и сможем доказать, что Камчатский край является территорий здорового отношения в обществе и здорового отношения между обществом и властью», - заявил Владимир Солодов.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на общественные слушания и в аппарат полпредства ДФО будет представлена программа развития Камчатского края. Также Владимир Солодов выразил благодарность жителям Республики Саха (Якутия) – региона, в котором он возглавлял правительство на протяжении последний двух лет.
В свою очередь бывший губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поблагодарил региональное правительство за совместную работу и пожелал успехов преемнику.
Напомним, 3 апреля Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина по собственному желанию и назначил Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края.
Досье "Дальневосточного капитала": Владимир Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. В 2004 году окончил факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2007 году закончил аспирантуру. Имеет ученую степень кандидата политических наук. В 2002 году обучался в Институте политических наук г. Париж (Франция). С 2013 года руководил департаментом проектов и практик направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». С апреля 2015 года Владимир Солодов занимал должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в ДФО, курировал социальную, экономическую и молодежную политику, реализацию общественных проектов, патриотическое воспитание населения. Являлся инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе, в его компетенции входило оказание содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов в сфере взаимодействия инвесторов с органами государственной власти, а также содействие процессам улучшения делового климата в округе. В июне 2018 года был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия), и в октябре 2018 года стал председателем правительства Республики Саха (Якутия).
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