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07 Октября 2019, 13:13 | Регион сегодня

Резидент ТОР "Камчатка" запустил рыбоперерабатывающий комплекс

Компания "Камчаттралфлот" с опережением графика, почти на год раньше намеченной даты, запустила производство по глубокой переработке морских биоресурсов

Вложения в проект, реализованный по соглашению об инвестиционной деятельности на ТОР «Камчатка» с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составили 2,3 млрд рублей. На предприятии создано 160 современных рабочих мест.

«Камчаттралфлот» - стабильная рыбодобывающая компания, нацеленная на дальнейшее развитие береговой перерабатывающей базы, увеличение объёмов и расширение ассортимента выпускаемой продукции за счёт совершенствования технологии глубокой переработки, создание новых рабочих и, в конечном итоге, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней государства, - подчеркнул директор УК ТОР «Камчатка» Анатолий Ким. – Деятельность резидента территории опережающего развития будет способствовать обеспечению потребностей населения страны в качественном, свежем и недорогом продукте. А управляющая компания, в свою очередь, оказала помощь в реализации инвестиционного проекта, своевременно выделив земельный участок, что повлияло на соблюдение графика выполнения строительно-монтажных работ и сдачу объекта в эксплуатацию ранее запланированного срока».

Статус резидента территории опережающего развития «Камчатка» компания получила одной из первых после образования ТОР, и к строительно-монтажным работам приступила весной 2018 года. На сегодняшний день на выделенном земельном участке в черте Петропавловска-Камчатского, на мысе Чавычном, выстроен двухэтажный рыбоперерабатывающий комплекс общей площадью 9 000 кв. метров с блоками производственных и вспомогательных цехов по приемке и ускоренной глубокой обработке рыбы. Мощность завода, который будет работать круглогодично, рассчитана на одновременный прием 450 тонн рыбы и выпуск 25 000 тонн готовой продукции в год. В рамках проекта предполагается переработка и консервирование рыбы и других биоресурсов.

 «Все сырье естественного происхождения, - поясняет генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов, – осуществлять вылов будем как собственными силами, для этого у нас есть все необходимые мощности: флот, орудия лова, персонал, разрешения, так и закупать у дальневосточных рыбодобывающих компаний, ведущих промысел в районах Тихого океана и Охотского моря. Будем вести глубокую переработку по безотходной технологии. Для нового завода приобрели самое передовое оборудование, новейшие технологии, которые только-только начали внедряться на ведущих мировых предприятиях. Это позволит нашей компании увеличить выпуск готовой продукции, расширить ассортимент и продавать ее по самым низким ценам, а также улучшить условия труда для работающих в рыбоперерабатывающей отрасли».

С учетом смежных предприятий, количество рабочих мест будет увеличено до 350. «Все вакансии уже закрыты, и в первую очередь за счет жителей региона», - отметил Владимир Котов.

«Появление такого крупного производства – важнейшее событие для рыбной отрасли как Камчатского края, так и всего Дальнего Востока. Более двух третей выловленной под российским флагом рыбы добывает дальневосточный округ, и сегодня особенно остро стоит вопрос её переработки. Ценен каждый комплекс, которой обеспечивает качественной рыбной продукцией всё большее количество людей, даёт новые рабочие места в отрасли, вносит вклад в развитие экономики региона. Минвостокразвития России поддерживает проекты в сфере рыбопереработки: именно для этого работают наши преференциальные режимы, институты развития, вносятся изменения в законодательную базу», - прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Напомним, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в настоящее время количество резидентов ТОР «Камчатка» достигло 86. Общая сумма заявленных проектов около 38,5 млрд рублей, их реализация позволит создать 6845 рабочих мест. Причем 15 проектов резидентами ТОР уже запущено, создано более 2760 рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рыбная отрасль  ТОР  биоресурсы  Камчатка 


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