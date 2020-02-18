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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Апреля, 20:27 |
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На Камчатку доставлена партия тестов "нового поколения"
Об этом рассказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.
Напомним, на полуострове организована работа трёх лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирус: одна на базе регионального управления Роспотребнадзора и две – на площадках медицинских учреждений Камчатского края: Центра СПИД и Камчатская краевая детская инфекционная больница.
«Камчатский край одним из первых в России получил партию тестов "нового поколения", которые позволяют проведение лабораторных анализов в 5 раз быстрее. Их использование существенно расширит охват и ускорит процесс выявления заболеваемости. Кроме того, новый тест более чувствителен, поэтому даёт более достоверный результат. В дальнейшем планируется увеличивать поставки тестов данного типа на территорию края», - сказал Владимир Солодов.
Инновационный экспресс-анализ российской биофармацевтической компании «Генериум» разработан группой компаний «Медико-биологический союз». Это первый отечественный экспресс-тест, который с использованием стандартного оборудования с точностью более 94% определяет наличие коронавирусной инфекции в организме. Его использование позволит в несколько раз повысить производительность лабораторий, а высокая чувствительность нового экспресс-анализа значительно повышает вероятность выявления вирусной инфекции у пациентов.
Добавим, по состоянию на 7 апреля в Камчатском крае подтверждено два случая заболевания COVID-19. В стационарах находятся 17 человек (в том числе 1 ребёнок) с респираторными симптомами, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
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