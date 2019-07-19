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09 Августа 2019, 10:15 | Регион сегодня |

Первый портивно-тренировочный центр по зимним видам спорта появится на Камчатке

Объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта, который должен появиться у подножия Авачинского вулкана

Об этом сообщили в министерстве спорта Камчатского края.

«Необходимость строительства такого центра обусловлена потребностью наших спортсменов в проведении тренировочных занятий на снегу в летний и осенний периоды. Проектом предусмотрены помещения для размещения спортсменов, административное здание со столовой, спортивная площадка, а также помещения для хранения специальной техники и бытовые помещения. Вместимость тренировочного центра – 60 человек. На сегодняшний день стоимость строительства объекта составляет 231 миллион рублей, из них 200 миллионов будут выделены из федерального бюджета. По контракту подрядчик, который победит в конкурсе, должен завершить возведение центра до конца 2020 года», – рассказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.
Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта будет располагаться в нижней части снежника Авачинского вулкана на высоте 800 метров над уровнем моря. В непосредственной близости от планируемого места размещения спортсменов расположены горнолыжные трассы. Их протяженность – от 300 до 2000 метров, перепад высот – 500 метров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Добавим, спортивный объект будет построен в рамках программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Камчатка  спорт  Авачинский вулкан  строительство 


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