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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Марта, 11:24 |
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Открыт сбор пожертвований на строительство экотропы в заповеднике "Командорский" на Камчатке
В WWF России уверены, что обустройство наиболее популярного туристического маршрута на острове Беринга обеспечит возможность туристам не только увидеть неповторимую природу Командор, но и сохранить ее первозданную красоту.
Заповедник развивает экотропу с 2013-го года. За это время благодаря пожертвованиям здесь появились две новых смотровых площадки с информационными щитами, входная группа и лестница длиной 42 метра, расположенная на самом сложном отрезке туристического маршрута.
На последнем этапе работ планируется проложить настильные тропы на участках сильно пересеченной местности с перепадами высот и изрезанным рельефом и соединить их лестницами. Это необходимо как для безопасности туристов, так и для того, чтобы минимизировать антропогенную нагрузку на экосистему побережья.
На производство и установку настилов, ограждений, лестниц и лестничных пролетов с местами для отдыха требуется 3,8 миллиона рублей. Собранные средства пойдут на закупку стройматериалов (бруски, сваи, канаты, грунт и т.д.), инструментов (сверла, диски, ножовки, кисти и т.д.), а также на все строительные работы.
WWF России собирает пожертвования на обустройство экотропы в рамках Часа Земли 2020. В нашей стране акция проходит уже в 12-й раз. В этом году ее главной темой стал экологический активизм. Каждый участник сможет узнать, какая сфера в движении за бережное отношение к окружающей среде подходит ему больше всего и как внести свой вклад в сохранение нашей природы и планеты.
Кампания проходит под лозунгом «Каждый может!» и будет сфокусирована на пяти сферах экологического активизма. Для того чтобы понять, какой вид экологического активизма подходит вам лучше всего и узнать свое «Экопредназначение», WWF России предлагает пройти специальный тест на сайте Часа Земли.
Акция завершится 28 марта. В этот день, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды и рациональному потреблению ресурсов Земли, во всем мире с 20:30 до 21:30 по местному времени свою подсветку погасят десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, в том числе и в городах России.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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