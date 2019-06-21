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Четверг| 11 Июля, 08:27 |
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Первое 40-тонное грузопассажирское судно спустили на воду на Камчатке
Прибывшая баржа построена по уникальному проекту ПР20170Б «Камчатка», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. Два двигателя по триста лошадиных сил каждый способны увеличивать максимальную скорость до 20 километров в час. Судно, которое согласно техзаданию, может перевозить около 40 тонн груза, отличается еще и маневренностью. Помимо грузов, баржа предназначена еще и для транспортировки пассажиров, она вмещает до 25 человек. Ходовые испытания проводились в бухте Ливадия в Приморье в декабре прошлого года.
«В настоящее время заканчиваются строительные работы второй баржи. Ее грузоподъемность аналогична «Камчатке». Судно планируют получить через месяц, планируется, что работать оно будет через протоку Озерную в Усть-Камчатском районе», – сказал заместитель министра транспорта и дорожного строительства региона Анатолий Банников.
Напомним, контракт на строительство двух грузопассажирских судов региональное правительство заключило с Ливадийским ремонтно-строительным заводом. Заказ на одну из барж по договору субподряда верфь передала Славянскому судоремонтному заводу. По условиям контракта, грузопассажирские суда должны были быть доставлены в край до конца 2018 года. Из-за значительной задержки сроков, министерство взыщет с исполнителя работ штрафные санкции.
Кроме того, в Приморье на Находкинском судоремонтном заводе строятся ещё две баржи для нужд края. Два 20-тонных судна, которые будут работать на переправах через реку Камчатка в Мильковском районе, должны быть доставлены до конца года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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