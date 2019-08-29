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Вторник| 10 Сентября, 11:28 |
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Северная часть острова Беринга не будет включена в национальный парк "Командорский"
Для этого будут разработаны изменения в законодательство Российской Федерации. Об этом правительство Камчатского края договорилось с федеральными ведомствами.
Возможность включения села в нацпарк вызвала обеспокоенность жителей села Никольское, которые в этом случае вынуждены были бы согласовывать всю хозяйственную деятельность муниципалитета с федеральным центром, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Понятно, люди не должны пострадать, производства не должны закрываться – это наша основная задача. Мы договорились, провели совещание в Москве, на котором приняли решение, что мы президенту страны напишем письмо с просьбой на несколько лет отсрочить это решение и параллельно внести изменения в закон, поправить границы и сделать всё необходимое. Я думаю, этот вопрос будет решён в пользу людей, пусть жители не переживают», - отметил Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, приехавший накануне с визитом на Камчатку.
Участниками совещания, посвященного этой теме и прошедшего недавно в Москве, стали сотрудники Администрации президента РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Федерального агентства по управлению имуществом.
Правительство Камчатского края подготовило предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в интересах жителей села Никольского. В ходе заседания было решено, что преобразование по действующему законодательству может привести к негативным последствиям и отрицательно повлиять на жизнедеятельность населения, проживающего на территории Алеутского района.
«Вопрос с урегулированием проблемы, возникшей в связи с возможным переводом части территории острова Беринга в национальный парк стоял достаточно остро. Мы обращались и к полномочному представителю Президента в Дальневосточном округе Юрию Петровичу Трутневу, и непосредственно в Министерство природы Российской Федерации. И Юрий Петрович, и федеральный министр поддержали нашу позицию. У жителей острова Беринга нет никаких оснований для беспокойства, сложившаяся ситуация в ближайшее время будет разрешена», - подчеркнул Владимир Илюхин.
Напомним, что изменения, внесённые в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, вызвали озабоченность жителей Алеутского района Камчатки. Согласно новой редакции закона четыре российских заповедника, включая «Командорский» имени С.В. Маракова на острове Беринга, должны быть преобразованы в национальные парки.
Сложившаяся в Камчатском крае ситуация – исключительная. Ранее ни в одном субъекте России особо охраняемая природная территория не создавалась на месте полноценно функционирующего муниципального образования.
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