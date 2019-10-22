|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Декабря, 21:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке выбрали "Этнокрасавицу"
По поручению Губернатора Камчатского края участниц конкурса «Этнокрасавица-2019» поприветствовал Председатель Правительства – Первый вице-губернатор субъекта Роман Василевский.
«Сегодня в зале не хватило места для всех, кто желал бы присутствовать, и это говорит о том, что интерес как к этому мероприятию, так и к национальным культурам растет. Участницы конкурса – одни из самых красивых представительниц прекрасного пола в нашем крае, но я уверен, что сегодня победит не только красота, но и дружба. На нашем уникальном полуострове сегодня в мире и согласии живут представители более чем 130 национальностей. Камчатка каждому из нас дала пространство для развития и применения своих талантов. Желаю участницам удачи в их демонстрации, а конкурсу «Этнокрасавица» – все большей популярности», – сказал Роман Василевский.
Участницы представили зрителям свою культуру, рассказали об истории и традициях своего народа в визитке, творческом номере, дефиле и танце, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Финалисток жюри выбирало по таким критериям как исполнительское мастерство, степень сложности репертуара и уровень владения языком.
По итогам всех этапов победительницей была признана солистка ансамбля «Родные напевы» из Вилючинска Илона Яковлева, она получила денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Второе место жюри присудило ительменке Алисе Яковлевой, третье – армянке Эле Дохоян.
Напомним, конкурс «Этнокрасавица» проводится в Камчатском крае во второй раз. В 2018 году почетный титул был присвоен Ругие Муставаевой, представлявшей азербайджанскую культуру.
Организаторами конкурса выступили молодежный комитет КРМОО «Содружество» при поддержке агентства по внутренней политике и министерства культуры Камчатского края.
- На Камчатке выбрали "Этнокрасавицу"
- Туристам на Камчатке рекомендовано воздержаться от посещения вулкана Авачинский
- На Камчатке наградили лучших представителей рыбной отрасли
- На Камчатке стартовал Федеральный форум "Мой бизнес"
- Путёвка на Камчатку станет одним из 10 главных призов "Большого дальневосточного квеста" в Москве
- National Geographic включил Камчатку в Топ-25 лучших направлений для путешествий в мире
- На Камчатке за звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли борются 42 конкурсанта
- На Камчатке два проекта получили статус особо значимых инвестиционных проектов
- IT-компании Камчатского края могут получить гранты в размере до миллиарда рублей
- На Камчатке стартовал приём заявок на конкурс для субъектов малого и среднего бизнеса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.