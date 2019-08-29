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Среда| 11 Сентября, 14:44 |
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На Камчатке планируется создать первый в России центр по восстановлению популяции кречетов
Было отмечено, что создание питомника позволит восстановить популяцию редкой птицы и предотвратить браконьерскую деятельность по незаконному отлову и вывозу краснокнижных кречетов за пределы Камчатки.
Соколиный центр планируется разместить на территории Мильковского района. В состав рабочей группы по его созданию войдут ведущие орнитологи России и мира. Ожидается, что в центре применят международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе методики российского-киргизского соколиного питомника "Мурас".
Глава Минприроды РФ отметил, что реализация проекта находится на личном контроле Президента России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
"Глава государства поручил детально изучить ситуацию с восстановлением численности семейства соколиных в России, и камчатских кречетов в частности. В последние годы популяция значительно снизилась, во многом из-за браконьерства. Если сейчас не вмешаться в эту ситуацию и не заняться этим вопросом всерьёз, то есть риск полного истребления данного вида. Популяцию этой птицы сложно восстановить, но всё выполнимо", - сказал Дмитрий Кобылкин.
Часть кречетов, выращенных в питомнике, планируется отпускать на волю, ещё часть – продавать. Кроме того, там будут проходить реабилитацию кречеты, которые были незаконно вывезены с Камчатки в другие страны, а потом возвращены в естественную среду обитания. В настоящее время невозможно отследить дальнейший путь птиц и их состояние, что также негативно сказывается на популяции.
"Всё, что касается соколов на Камчатке – это болезненная тема. Было много громких дел, связанных с браконьерством. Поэтому всё, что направлено на восстановление биоразнообразия и популяции соколиных в нашем регионе, может только приветствоваться. Со стороны Правительства Камчатского края и районной администрации мы сделаем всё, что в нашей компетенции, чтобы этот центр был, - подчеркнул Владимир Илюхин. – Немаловажным моментом является и практическая сторона. Открытие соколиного центра – это создание рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней".
Следующим этапом реализации проекта станет проведение экологической экспертизы в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
Отметим, что Камчатский край станет первым и единственным регионом России, где будет организована репродукция краснокнижных соколов-кречетов. Подобный центр есть лишь в Иссык-Кульской области Киргизии, где при содействии специалистов из ОАЭ был построен Центр воспроизводства и реабилитации "Мурас".
Автор фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал"
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