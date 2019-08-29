|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 12 Сентября, 03:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке можно снимать наличные с банковских карт на кассах в магазинах
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ. В Камчатском крае проект реализован в 11 населённых пунктах: Оссора, Анавгай, Палана, Устьевое, Озерновский, Запорожье, Карага, Соболево, Сокоч, Атласово, Алача. До конца года программу еще запустят в п. Октябрьский Усть-Большерецкого района. Это позволяет жителям региона иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где поблизости нет банкоматов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Цель проекта - увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями Дальнего Востока, которые становятся платежными агентами банка и будут выдавать наличные. В Камчатском крае проект реализовали при поддержке Министерства территориального развития и Правительства.
Сергей Лебедев, министр территориального развития Камчатского края:
«Повышение доступности финансовых услуг для населения - крайне важный процесс для Камчатского края. Возможность снятия наличных в торговых точках отдаленных сёл – сделает жизнь населения более комфортной, а финансовые услуги доступнее. Кроме того, реализация проекта поможет предпринимателям повысить свою конкурентоспособность».
Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью: «Здесь вы можете снять наличные», а также снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.
Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.
Сергей Латышев, управляющий Камчатским отделением Сбербанка:
«Мы активно развиваем проект по снятию наличных и до конца года увеличим количество торговых точек, где можно будет воспользоваться услугой. В будущем, у жителей отдаленных и малонаселенных пунктов появится возможность таким же образом оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это повысит доступность финансовых сервисов и банковских услуг. А это является одной из ключевых задач для банка».
Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.
Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- На Камчатке можно снимать наличные с банковских карт на кассах в магазинах
- На Камчатке планируется создать первый в России центр по восстановлению популяции кречетов
- Северная часть острова Беринга не будет включена в национальный парк "Командорский"
- Камчатка заключила 14 соглашений на полях V Восточного экономического форума
- На Камчатке подходит к завершению лососевая путина
- Первый русский соколиный центр откроется на Камчатке
- Гостиница и клубничная ферма будут представлены на V Восточном экономическом форуме
- Первый портивно-тренировочный центр по зимним видам спорта появится на Камчатке
- На Камчатке возобновила работу меховая мастерская
- Экспозиция Камчатки займет центральное место на фестивале "Улица Дальнего Востока"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.