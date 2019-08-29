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На Камчатке можно снимать наличные с банковских карт на кассах в магазинах

Сервис работает в 11 малонаселённых и отдаленных территориях Камчатского края

Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ. В Камчатском крае проект реализован в 11 населённых пунктах: Оссора, Анавгай, Палана, Устьевое, Озерновский, Запорожье, Карага, Соболево, Сокоч, Атласово, Алача. До конца года программу еще запустят в п. Октябрьский Усть-Большерецкого района. Это позволяет жителям региона иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где поблизости нет банкоматов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Цель проекта - увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями Дальнего Востока, которые становятся платежными агентами банка и будут выдавать наличные. В Камчатском крае проект реализовали при поддержке Министерства территориального развития и Правительства.

Сергей Лебедев, министр территориального развития Камчатского края:

«Повышение доступности финансовых услуг для населения - крайне важный процесс для Камчатского края. Возможность снятия наличных в торговых точках отдаленных сёл – сделает жизнь населения более комфортной, а финансовые услуги доступнее. Кроме того, реализация проекта поможет предпринимателям повысить свою конкурентоспособность».

Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью: «Здесь вы можете снять наличные», а также снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.

Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.

Сергей Латышев, управляющий Камчатским отделением Сбербанка:

«Мы активно развиваем проект по снятию наличных и до конца года увеличим количество торговых точек, где можно будет воспользоваться услугой. В будущем, у жителей отдаленных и малонаселенных пунктов появится возможность таким же образом оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это повысит доступность финансовых сервисов и банковских услуг. А это является одной из ключевых задач для банка».

Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.

Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Сбербанк  Камчатка 


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