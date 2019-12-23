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Проект промышленного парка "Нагорный" на Камчатке получил наивысшую оценку
Промышленный парк "Нагорный" получил наивысшую оценку среди оцениваемых проектов в рамках конкурсного отбора, организованного Министерством экономического развития России, на получение федеральной субсидии.
В ведомстве подтвердили, что проект отвечает всем необходимым требованиям к созданию промышленных парков и включили его в соответствующий реестр. Это позволит к 2021 году получить меры федеральной государственной поддержки в виде субсидии размером около 280 миллионов рублей. Финансирование направят на возведение производственных, административных, складских и других помещений и сооружений, а также создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры парка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Одна из главных задач – улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае. Важное место в этой работе занимает реализация проекта по созданию промышленного парка “Нагорный”, которая имеет массу преимуществ для нашего региона. Его появление позволит создать более тысячи новых рабочих мест, увеличить производство качественных продуктов питания и других товаров и услуг, а также привлечёт значительный объём внебюджетных инвестиций. Нет сомнений, что всё это окажет позитивный эффект на рост валового регионального продукта», - отметила заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
Промышленный парк «Нагорный» - это агропромышленный парк площадью 14 гектаров. Он создаётся на основе существующей территории промышленной зоны в формате «brownfield» в районе 19 километра трассы Елизово – Петропавловск-Камчатский. Парк представляет из себя площадку, которая будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой для создания комфортных условий предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Инициатором проекта является ЗАО «Агротек Холдинг», а оператором – ООО «Техсервис».
На сегодняшний день у управляющей компании промопарка имеются предварительно заключенные соглашения с тремя потенциальными резидентами: ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (производство охлаждённого мяса и колбасных изделий), ООО «Камадор» (производство готовых блюд), ООО «Юнет» (заготовка и засолка дикоросов).
Напомним, проект по созданию индустриального парка «Нагорный» получил статус масштабного на заседании инвестиционного совета в Камчатском крае. Инвестор планирует вложить в его реализацию более 390 миллионов рублей.
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