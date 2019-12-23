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Четверг| 13 Февраля, 12:31 |
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В Петропавловске-Камчатском появится рыбный рынок
Об этом губернатор Камчатского края заявил в ходе пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналиста об организации «рыбных» торговых точек, Владимир Илюхин рассказал, что в январе была достигнута договорённость с представителями рыбопромышленного комплекса Камчатского края об открытии рыбного рынка в Петропавловске-Камчатском. Всего в 2020 году в краевом центре планируется создать несколько точек продаж свежей рыбной продукции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Более 20 лет обсуждался вопрос создания рыбного рынка, где люди могли бы покупать свежую продукцию по приемлемым ценам. Соответствующее решение принято. Одно из крупнейших предприятий полуострова – «Колхоз имени В.И. Ленина» – строит целую линейку сейнеров, один из которых уже на Камчатке, второй – на подходе, к лету будет готов третий. Это позволит доставлять свежую рыбопродукцию в город прямо из района промысла, - сказал Владимир Илюхин. – Первая торговая точка появится уже в марте. Она будет располагаться в здании бывшего магазина «Мелодия» на улице Садовой в Ленинском районе. Вторая торговая точка будет организована в микрорайоне Сероглазка. Рыбный рынок планируется создать на 9-м километре. Сейчас проводятся соответствующие согласования с городской администрацией. Все пункты продаж свежей рыбной продукции будут полноценно работать с июля-августа 2020 года».
Губернатор отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос размещения рыбного рынка и на территории города Елизово.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Петропавловске-Камчатском появится рыбный рынок
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