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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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13 Апреля 2020, 14:22 | Регион сегодня |
На Камчатке еще у 11 человек подтвержден коронавирус
Все выявленные случаи из числа проб, отправленных на подтверждение в Новосибирск.
На 14:00 13 апреля в регионе зарегистрирован 21 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 (+11 случаев).
Среди заболевших – жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. Они находятся под наблюдением врачей в изоляции. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: коронавирус диагноз
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