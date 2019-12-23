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Первые заявки на участие в "Берингии – 2020" поступили в оргкомитет гонки
В оргкомитете гонки сообщили, что четырёхкратный победитель «Берингии» Андрей Семашкин в 2020 году выйдет на маршрут в 11-й раз.
«Для его супруги Анастасии предстоящая гонка станет пятой. Впервые на старт "Берингии" она вышла в 2014 году и заняла третье место. В 2015 году Анастасия подтвердила статус бронзового призёра гонки. В 2016 году она прошла гонку волонтёром, а в 2018 году пропустила старты из-за рождения младшей дочери Варвары», - сообщили в организационном комитете «Берингии - 2020».
Заявочная кампания продлится до 1 февраля текущего года. Заявки принимаются по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Телефон: 8 (4152) 42-53-06, факс 8 (4152) 42-50-43, эл. адрес: [email protected]
Добавим, в этом году маршрут гонки составит 1050 километров и пройдёт от села Мильково до села Тиличики. Торжественное открытие и гонка-пролог пройдут 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. 29 февраля праздничные мероприятие, приуроченные к старту «Берингии – 2020», состоятся в селе Мильково. Технический старт гонки назначен на 1 марта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
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