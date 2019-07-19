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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Августа, 11:03 |
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Гостиница и клубничная ферма будут представлены на V Восточном экономическом форуме
Первый урожай в закрытой теплице по уникальной технологии камчатский предприниматель планирует собрать уже в декабре этого года.
Денис Меламед задался целью получить бесплатный земельный надел за полгода до того, как вступил в силу соответствующий федеральный закон. Сейчас у предпринимателя и его родственников – пять гектаров на границе Налычевского парка в Елизовском районе. Оформив договор на подведение электричества к участку, камчатец приступил к строительству гостевого дома площадью 540 квадратных метров, рассчитанного на 8 номеров и размещение 16 человек.
«На развитие туристической инфраструктуры мы получили грант от агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края в размере 3 миллионов рублей. Начав возведение гостиницы, я и мой партнер поняли, что неплохо было бы построить теплицу, урожаем из которой мы смогли бы кормить постояльцев. В процессе поисков технологий в интернете мы познакомились с производителями ламп дневного света из Томска, которые с их помощью в закрытом помещении выращивают клубнику, и решили выделить это направление деятельности в отдельный бизнес», – объяснил Денис Меламед.
По планам предпринимателя, в месяц закрытая теплица будет приносить до 50 килограммов клубники. На участке гектарщика, помимо гостевого дома и теплицы, сейчас ведется строительство бани площадью 100 квадратных метров.
Проект будет представлен на ВЭФ-2019 в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» на экспозиции «Дальневосточная деревня».
По данным агентства приоритетных проектов развития Камчатского края, на получение дальневосточного гектара на территории полуострова поступило более 4700 заявок от жителей страны. Уже подписаны 1823 договора, жителям страны выданы участки общей площадью 2822 гектара.
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