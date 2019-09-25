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Павильон Камчатского края вновь примет гостей Дальневосточной ярмарки в Москв
Концепция экспозиции субъекта пока не афишируется, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Со 2 по 8 декабря в Москве в третий раз пройдет Дальневосточная ярмарка. В этом году павильоны разместят на Новом Арбате, на всем протяжении главной туристической улицы столицы.
«Там появятся несколько уличных сцен, на которых в течение всего дня будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы, этнические и самые современные, специально прилетевшие на мероприятие со всего Дальнего Востока. В анимационных павильонах ежедневно будут проходить мастер-классы, во время которых посетители познакомятся с традиционными промыслами и творчеством коренных народов региона. Также в программу войдут интерактивные лекции, посвященные культуре, развитию, истории и сегодняшнему дню Дальнего Востока, презентации продукции Дальневосточного региона», – сообщили организаторы ярмарки.
Ассортимент торговых шале обещает быть еще более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. Их посетители смогут приобрести привезенные с Дальнего Востока морепродукты, рыбу, чайные сборы из таежных ягод и трав, сувениры и крафтовые изделия народных промыслов.
Ярмарка покажет своим гостям современные арт-объекты, привезенные с Дальнего Востока, которые будут расположены вдоль всего Нового Арбата, «изюминкой» площадки станет интерактивная зона «Дальневосточная тайга» – имитация фрагмента дальневосточного природного ландшафта в центре Москвы, для чего на улице будут «посажены» живые горные сосны, кедровый стланик, мхи.
Президент страны не раз заявлял, что Дальний Восток – приоритет развития России на весь XXI век. А потому на ярмарке будут расположены интерактивные экраны, с помощью которых каждый сможет узнать об уникальных программах социально-экономического развития Дальнего Востока, получить информацию о преференциях для бизнеса, размере подъемных для учителей и врачей. Молодежь, безусловно, заинтересует возможность купить дом или квартиру в кредит по рекордно низкой ставке 2 процента годовых. Также будут представлены туризм, образование и бизнес в федеральном округе.
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