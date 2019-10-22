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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Ноября, 13:16 |
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На Камчатке стартовал приём заявок на конкурс для субъектов малого и среднего бизнеса
Как сообщили в региональном агентстве инвестиций и предпринимательства, 13 ноября АО «Камчатских комбинат рыбных и пищевых продуктов» начал приём заявок на предоставление субъектам малого и среднего бизнеса Камчатки помещений в бизнес-инкубаторе смешанного типа. В субаренду сдаются 6 помещений для ведения деятельности в сфере пищевой промышленности и IT.
Помещения расположены по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Абеля, 6. Участникам конкурса доступны лоты:
1) площадью 105,5 кв. м. для осуществления деятельности в сфере IT;
2) площадью 105,5 кв. м для осуществления деятельности в сфере пищевого производства;
3) площадью 421,5 кв. м для осуществления деятельности в сфере пищевого производства;
4) площадью 316 кв. м для осуществления деятельности в сфере пищевого производства;
5) площадью 70,5 кв. м для осуществления деятельности в сфере пищевого производства;
6) площадью 351 кв. м для осуществления деятельности в сфере пищевого производства.
«Недвижимость оборудована водопроводом, канализацией и электричеством. Максимальный срок субаренды составляет 3 года. Есть три основных условия для участия в конкурсе – предоставление полного пакета документов, наличие бизнес-плана, соответствующего требованиям конкурсной комиссии, а также срок с момента регистрации субъекта малого и среднего бизнеса должен составлять не более трёх лет», - рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте в срок с 13 ноября по 3 декабря 2019 года по адресу: 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, 6. Сделать это можно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 до 17 часов. Необходимо учитывать и обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. В заявке указываются наименование конкурса и лота, на участие в котором подается данная заявка.
Вся необходимая конкурсная документация, а также извещение о начале приеме заявок на конкурс размещены на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края в сети Интернет, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Приложения:
1. Извещение о начале приема документов на участие в конкурсе;
2. Конкурсная документация.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-961-967-76-06 (Владимир Николаевич, эл. почта: [email protected]), 8-984-166-38-95 (Дмитрий Викторович, эл. почта: [email protected]).
Напомним, строительство бизнес-инкубаторов осуществляется в рамках реализации на территории Камчатского края национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего нацпроектом предусмотрено создание пяти бизнес-инкубаторов производственных, офисных и смешанных типов к 2021 году.
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