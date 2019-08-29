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16 Сентября 2019, 15:14 | Регион сегодня |

На Камчатке на празднике "Алхалалалай" вновь установлен рекорд

По традиции "Алхалалалай", который отмечается на Камчатке в 31-й раз, начался с древних обрядов очищения и благодарения природы за дарованный урожай

Участники открытого чемпионата России по танцам коренных малочисленных народов Севера протанцевали 17 часов и 5 минут, что на 4 минуты больше, чем в 2018 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Затем гости праздника смогли принять участие в конкурсах гримас, разделки рыбы, мастер-классах по разделке морского зверя, росписи глиняных амулетов, национальному танцу, интуитивному рисованию, созданию ительменской обережной сумочки для амулетов.

В конкурсе «Мимсх, Алхалалалай» приняли участие 5 женщин, которые рассказали о себе на родном языке, продемонстрировали таланты, ответили на вопросы о Камчатке и угостили гостей и жюри национальными блюдами. По итогам конкурса лучшей стала Анастасия Чухман, второе место заняла Наталья Кравченко, третье – Алина Нестерова. Все трое – жительницы Петропавловска-Камчатского.

За звание лучшего мужчины – «Льви Их,л,х, Алхалалалай» –состязались 5 самых смелых, ловких и сильных участника. Мужчины разжигали костер, стреляли из лука и поражали чучело морского зверя гарпуном. Лучшим «Льви Их,л,х» второй год подряд признан Анатолий Нагнибеда из Вилючинска, второе место занял Виталий Тишкин из Усть-Камчатска, третье – Алексей Яганов из Тигильского района.

Лучшим в разделке рыбы показал себя Алексей Скрипников из села Коряки.

Кульминацией программы стал традиционный танцевальный марафон, который стартовал в субботу вечером и завершился в воскресенье днем. Во «взрослом» марафоне приняли участие 20 пар.

По решению профессионального жюри из пяти пар, дошедших до последней минуты, выбрали три лучшие. Оценивались не только выносливость, но и исполнительское мастерство. Победителями марафона и обладателями главного приза стали Андрей Катавынин из Карагинского района и Дарина Етанге – представительница Вилючинска.

Паре вручен приз губернатора Камчатского края – 200 тысяч рублей.

Второе место завоевали Алексей Матюшенко (с. Апука, Олюторский район) и Ирина Борисова (с. Соболево, Соболевский район). Третье место заняли Ирина Делянская (с. Аянка, Пенжинский район) и Даниил Вавакко (с. Хаилино, Олюторский район).

Кроме того, в номинации «Кузилькинга» (танец любви) победителями стали Алина и Пётр Нестеровы из Петропавловска – Камчатского. Титул «Самая аутентичная пара» завоевали Николай Агинь и Ирина Гундарева, представляющие Оссору. В детском марафоне приняли участие 15 детей. За 1 час дети продемонстрировали свои таланты, не уступая в мастерстве взрослым.

Самой маленькой участнице исполнилось всего 2 года. По итогам марафона первое место завоевала Таисия Парунова (с. Сосновка, Елизовский район), второе место разделили Юлия Астраханцева и Наталья Запарина (с. Соболево, Соболевский район), третье – Софья Чурина (пос. Ключи, Усть-Камчатский район). Гран-при детского марафона завоевала Ксения Скрипникова (с. Коряки).

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: традиции  алхалалалай  народы Севера  праздник 


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