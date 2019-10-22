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Камчатская горнолыжница Елена Яковишина стала триумфатором XIX Сурдлимпийских игр
В Италии с 12 по 21 декабря проходят XIX зимние Сурдлимпийские игры. В долинах Вальтеллина и Валькьявенна провинции Сондрио разыгрываются 35 комплектов наград по горнолыжному спорту, кёрлингу, лыжным гонкам, сноуборду, хоккею и шахматам. В Играх участвуют более 600 спортсменов из 33 стран мира. Сурдлимпийская сборная команда России выступает во всех видах программы соревнований. В горнолыжном спорте честь страны защищает камчатская спортсменка, участница сочинской Олимпиады Елена Яковишина, сообщает корреспондент «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
Камчатская спортсменка стала триумфатором Сурдлимпиады уже завоевав три золотые медали на альпийских трассах в Северной Италии. В копилке наград Елены Яковишиной награды высшей пробы в скоростном спуске, супер-гиганте и альпийской комбинации. Всего у горнолыжников в Италии запланированы соревнования в пяти дисциплинах. Отметим, что Елена начала сезон завершив длительный процесс восстановления после травмы. Спортсменка занимается под руководством Заслуженного тренера России Александра Каталагина.
Фото vk.com, adaptive89.kamch.sportsng.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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